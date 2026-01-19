テクニカルポイント ドル円 10日線近くでの推移
159.43 エンベロープ1%上限（10日間）
158.99 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
157.88 現値
157.88 一目均衡表・転換線
157.85 10日移動平均
157.11 21日移動平均
156.93 一目均衡表・基準線
156.28 エンベロープ1%下限（10日間）
155.64 一目均衡表・雲（上限）
155.23 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
153.30 100日移動平均
152.50 一目均衡表・雲（下限）
149.44 200日移動平均
10日線近くでの推移。下げた場合、157.11に控える21日線がポイント。
