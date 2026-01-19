159.43　エンベロープ1%上限（10日間）
158.99　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
157.88　現値
157.88　一目均衡表・転換線
157.85　10日移動平均
157.11　21日移動平均
156.93　一目均衡表・基準線
156.28　エンベロープ1%下限（10日間）
155.64　一目均衡表・雲（上限）
155.23　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
153.30　100日移動平均
152.50　一目均衡表・雲（下限）
149.44　200日移動平均

10日線近くでの推移。下げた場合、157.11に控える21日線がポイント。