¡¡£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè£¶²ó£×£Â£Ã´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¡¢¶â²ÏÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ï¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÊÆ¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç±¦¼êÃæ»Ø¤Î¤¸¤óÂÓºÆ·ú¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë²óÉü´ü´Ö¤Ï£´¡Á£µ¤«·î¤Ç¡¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ÏÀäË¾Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¥à¤ÏÀè½µ¡¢Êì¹ñ¡¦´Ú¹ñ¤ËÂÚºßÃæ¡¢É¹¤ÎÄ¥¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë±¦¼êÃæ»Ø¤òÉé½ý¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Æ±ÂåÉ½¤Ïº£¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È·ÀÌó¤·¤¿Á×À®Ê¸¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¶â·ÅÀ®¡Ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍûÀ¯¸ü¡Ê¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤È£´¿Í¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¾·½¸¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü£±£·Æü¡ÊÆ±£±£¸Æü¡Ë¤Ë¤ÏÁ×À®Ê¸¤âÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤ËÏÆÊ¢¤òÉé½ý¤·¡¢²óÉü¤ËÌó£´½µ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡È»ÍÅ·²¦¡É¤Î¤¦¤Á£²¿Í¤ò·ç¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç¥Ô¥ó¥Á¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ï¤³¤Î£´¿Í°Ê³°¤Ë¤â¡Ö£³¡¢£´¿Í¡×¤Î´Ú¹ñ·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬ÂåÉ½Æþ¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Å£Ó£Î¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î£Ò¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬Á°Æü¤ÎµåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£¤½¤Î±¢¤Ë¤Ï£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤ËÆ±ÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¥¨¥É¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÉ¬¤º¤ä¤ì¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥É¥Þ¥ó¤Ï±¦Â¼ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Çº£Âç²ñ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢ºòµ¨¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Ç£´£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£³¾¡£±ÇÔ£¶¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£¶¤ÈÈôÌö¤·¤¿£±£¹£³¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¤Î´«Í¶¤Ç¡ÖÀïÎÏ¶¯²½¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÎ¾¿Æ¤¬Åö³º¹ñ¤Î¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢½ÐÀ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¹ñÀÒ¤òÍ¤¹¤ë¹ñ°Ê³°¤Ç¤â½Ð¾ì¤¬²ÄÇ½¡£¥ª¥Ö¥é¥¤¥¨¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢ºòµ¨£·ËÜÎÝÂÇ¤Î£Ê¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º³°Ìî¼ê¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¡¢£²£³Ç¯£±£²¾¡¤Î£Ä¡¦¥À¥Ë¥ó¥°Åê¼ê¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹£Æ£Á¡Ë¡¢£Ò¡¦¥ì¥Õ¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤é¤â´Ú¹ñÂåÉ½Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯£×£Â£Ã¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤ËÆü·Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î£Ì¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢£±ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¤³¦°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç´Ú¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈ¡££³·î£·Æü¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£