フジテレビの元政治部長で解説委員長の松山俊行氏が19日、同局の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。首相官邸が同日、高市早苗首相（64、自民党総裁）が午後6時から記者会見すると発表したことに言及した。

首相は、通常国会冒頭の23日に衆院を解散する意向を表明するとみられる。

会見では自民と日本維新の会による連立政権の枠組みや「強い経済」などで信を問う考えを明らかにするとみられる。同時にこのタイミングで解散に踏み切る理由について説明する見込み。

松山氏は、新党「中道改革連合」について触れ、「高市政権からしたら予想外の展開だったということですよね。高市さんは昨年の暮れまでは早期解散をそんなに考えてなかったと言われていたのが、年が明けて急激に早期解散に傾いていった。その一つの理由は、高い支持率をもとに選挙に打って出れば、そこで失地回復、石破政権の時にかなり失っていた自民党の議席をかなり回復できるということもあったんだと思います」と推察。

そして、「もう一つの理由は、野党の選挙準備がまだできていないだろうという読みがあった。本当だったら予算が成立した後の3月以降の解散ということも有力視されていたんですが、それをあえて早めたのは選挙準備が野党はできないうちに選挙に打って出れば自民党が勝てるという読みがあったんだと思います。それが早期解散と言った瞬間に突然、立憲民主党と公明党が急接近してしまった」と指摘。

「新党というところまでいってしまったってことになると、さすがに新党になると、公明党の支持者が地方レベルでは自民党を支持するだろうという読みが自民党にはあったんですけれども、そこもなかなか難しくなってきた。そして高市政権の後、自民党政権になったら戻って来るだろうということもなかなか読めなくなってきた」とし、「もう公明党はいったまま戻って来なくなってしまうということも含めると、なかなか予想が外れたという意味で、ある意味、裏目に出たということだと思う」と自身の見解を述べた。