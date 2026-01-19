いい加減な旦那さんに手を焼く人も多いと思います。新婚の頃は「仕方ないなぁ」と思えていたことでも、子どもが産まれてからもだらしないままだと、父親の自覚があるのか、不信感を抱きますよね。今回は、息子との約束をすっぽかしてゴルフに行った夫に妻がキレた話をご紹介いたします。

子どもとの約束よりもゴルフ

「珍しく夫が『今度の休みに動物園に行こうか』と誘ってきました。息子はものすごく楽しみにしていたのですが……。

動物園に行く日の朝、夫はやけに早起きだったので、子どもよりも楽しみにしているのかと思いきや、なぜか玄関にはゴルフバッグが置いてありました。夫に『今日動物園行く日だよ？』と言うと、『やべ、忘れてた』と言われ、あ然……。頭にきたので『息子との約束を忘れるってどういうこと？』『しかも自分から誘っておいて……』『子どもを裏切るなんて最低！』とキレると、『うるせーな、悪いとは思ってるよ』と開き直った夫。

そして、そのまま夫はゴルフに行ってしまいました。起きてきた息子は大号泣……。なんとかなだめて私と息子の2人で動物園に向かいましたけど、夫のことが信用できなくなりましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 子どもとの約束を忘れるなんて最低ですよね。こういうことの積み重ねが、信用を失う原因になるため、二度とないようにしてほしいものです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。