ロケッツの得点源ケビン・デュラントがノビツキー超え…シーズン通算得点で歴代6位に浮上

1月19日（現地時間18日）。ヒューストン・ロケッツが、ホームのトヨタ・センターでニューオーリンズ・ペリカンズを119－110で下し、直近4戦を3勝1敗とした。

ロケッツは、先発センターのスティーブン・アダムズが5得点10リバウンド2アシストを残すも、第4クォーター途中に左足首を負傷して途中退場するアクシデントに見舞われた。

それでも、ペリカンズ戦ではジャバリ・スミスJr.が7本の3ポイントシュートを沈めてゲームハイの32得点に8リバウンドと大暴れ。さらにアルペレン・シェングンが21得点8リバウンド4アシスト5スティール、アメン・トンプソンが20得点8リバウンド6アシスト、ケビン・デュラントが18得点6リバウンド8アシスト、リード・シェパードが11得点を奪取。

デュラントはフィールドゴール成功率27.8パーセント（5／18）とショットが不発も、フリースロー成功率87.5パーセント（7／8）を記録。試合時間残り15.2秒で、フリースローを2本とも沈めて18得点へのせた。

37歳のベテランフォワードは、これでレギュラーシーズン通算3万1562得点へ到達。ダーク・ノビツキー（元ダラス・マーベリックス）の3万1560得点を上回り、NBA歴代6位へ順位を上げた。

今シーズンのデュラントは、38試合の出場で平均26.1得点を記録中。通算3万2292得点で歴代5位にいるマイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）とは730点差のため、長期離脱がなければ、今シーズンのうちにさらに順位を上げることになりそうだ。



Scenes as Kevin Durant moves to #6 on the all-time scoring list 🎥 https://t.co/XoiVse2ZlE pic.twitter.com/lg4LPhaWuJ

- NBA (@NBA) January 19, 2026

【動画】ペリカンズ対ロケッツ戦のハイライト





