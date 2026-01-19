フェイスネットワーク<3489.T>がしっかり。前週末１６日の取引終了後に、富裕層向け高級キッチンの受託製造販売を手掛けるＭａｄｒｅ（東京都世田谷区）の全株式を３月３１日の予定で取得し子会社化すると発表しており材料視されている。



今回の子会社化により、フェイスＮＷが展開する高級賃貸レジデンス「ＴＨＥ ＧＲＡＮＤＵＯ」シリーズに、洗練されたデザインとストレスフリーの機能性を両立させた世界に一つだけのキッチンを組み込むとともに、投資用新築一棟マンション「ＧｒａｎＤｕｏ」シリーズ向けのオリジナルキッチンの開発を進めることを想定している。なお、２６年３月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS