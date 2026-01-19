TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡ÙKV¡õ¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¸ø³«¡¡ÉÙÅÄÈþÍ¥¡¢¿ÀÃ«¹À»Ë¤é¿·¥¥ã¥¹¥È¤â
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ØÉ±µ³»Î¤ÏÈÚÂ²¤Î²Ç¡Ù¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢OP¥Æー¥Þ¤¬Á°ÅçËãÍ³¤Î¡ÖBEAUTIFUL¡×¡¢ED¥Æー¥Þ¤¬sajou no hana¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ù¥¥³¥È¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø»àË´Í·µº¤ÇÈÓ¤ò¿©¤¦¡£¡ÙÆÈ¼«¤Î±é½Ð¡È¥ª¥Ã¥É¥â¥Î¥íー¥°¡É¤òÉ³²ò¤¯¡¡¥é¥Î¥Ù¸¶ºî¤ÎÆÃ°ÛÅÀ
¡¡¡ØÊÌºý¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò´©¡Ë¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥³¥È¥Ð¥Î¥ê¥¢¥¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿ËÜºî¡£Àï¤ËÇÔ¤ì¤¿¡ÈÉ±µ³»Î¡É¥»¥é¥Õ¥£ー¥Ê¡¦¥É¡¦¥é¥ô¥£¥é¥ó¥È¡ÊCV.ÎëÂå¼ÓµÝ¡Ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿ÈÚÂ²²¦¥ô¥§ー¥ª¥ë¡ÊCV.Ãö¸Ô·Å»Î¡Ë¤«¤éµáº§¤µ¤ì¡¢¸µÅ¨Æ±»Î¤ÎÆó¿Í¤¬º§Ìó¼Ô¤È¤·¤ÆÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦º§°ùëý¤À¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ç¹Âç¤ÊÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥»¥é¥Õ¥£ー¥Ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÅçËãÍ³¤Ë¤è¤ëOP¥Æー¥Þ¡ÖBEAUTIFUL¡×¡¢sajou no hana¤Ë¤è¤ëED¥Æー¥Þ¡Ö¥·¥ë¥Ù¥¥³¥È¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙ¤ÏÊáÎº¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¥»¥é¥Õ¥£ー¥Ê¤¬¡¢Í½ÁÛ¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤¼«Á³Ë¤«¤ÊÅÚÃÏ¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¤ÏÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ËÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£°ÛÀ¤³¦¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎµ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¥·ー¥ó¤ä¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Þ¥Ìò¤ÎÉÙÅÄÈþÍ¥¡¢¥·¥Ç¥£¥¦¥¹Ìò¤Î¿ÀÃ«¹À»Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò±é¤¸¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Á°Åç¤Èsajou no hana¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£Á°Åç¤Ï¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤Î¸ÄÀ¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Èþ¤·¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥Æー¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢sajou no hana¤Ï¡ÖÁÛÁü¤À¤±¤Ç¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Àè¤Ç´¶¤¸¤ë¿·Á¯¤Ê¥È¥¥á¥¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ À§ÈóÊª¸ì¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜºî¤Ï¡¢4·î9Æü¤è¤êAT-X¡¢TOKYO MX¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢WOWOW´Þ¤àÁ´¹ñ22¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦Á°ÅçËãÍ³¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ËOP¥Æー¥Þ¡ÖBEAUTIFUL¡×¤ò¤¦¤¿¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á°ÅçËãÍ³¤Ç¤¹¡ª¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤«¤é°ÛÊ¸²½¡¦Â¿¼ïÂ²¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤ª¤±¤ëÊÉ¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â ¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë½ÅÍ×À¤ò´¶¤¸¡¢¤½¤ì¤ÏÂ¾¼Ô¤È¼«Ê¬¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½Âå¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¡¢¤½¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÈþ¤·¤µ¡£¤½¤Î¸ÄÀ¤¬½¸¤Þ¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Èþ¤·¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ÎºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥Æー¥Þ¤ò¡¢²»³Ú¤ÇÉ½¸½¤·ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦sajou no hana¡Ê¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ËED ¥Æー¥Þ¡Ö¥·¥ë¥Ù¥¥³¥È¡×¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥é¥Õ¥£ー¥Ê¤¬°ÛÊ¸²½¤ä¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÁü¤À¤±¤Ç¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Àè¤Ç´¶¤¸¤ë¿·Á¯¤Ê¥È¥¥á¥¤ò¤³¤Î¶Ê¤Ë¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¡¢ À§ÈóÊª¸ì¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë