株式会社WorldLink & Companyは、動体ブレ（モーションブラー）効果が得られる光学フィルター「CineFlowフィルター」を1月下旬に発売する。ECサイト「UAVOOM」において予約を受付中。

CineFlowフィルターは、スローシャッターで動体を撮影した時のような描写が得られるフィルター。同社が取り扱うPolarProブランドに属する。

レンズに装着して枠を回転させることで、動体ブレの方向が変更できる。スローシャッターによる動体ブレ風の描写を再現するフィルターであり、実際に光量を減らすNDフィルターの効果は得られない。

49/67/77/82/86/95mm径のほか、PolarPro独自のフィルターシステム「Helix MagLock」対応モデルも用意している。

装着例

効果比較

提供：株式会社WorldLink & Company

提供：株式会社WorldLink & Company

提供：株式会社WorldLink & Company

49mm：1万7,600円 67mm：1万9,360円 77mm：2万1,120円 82mm：2万2,880円 86mm：2万4,530円 95mm：2万6,400円 Helix MagLock：3万1,680円