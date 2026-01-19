子どものお昼寝タイムやすき間時間に！合計2分の【裏ももストレッチ】
シンクに寄りかかる、背中を丸めてスマホを見る。日常生活を見直して美姿勢に！
「アラフォーからの老けない身体づくり」をスローガンに、SNSで美姿勢メソッドを発信しているericaさん。3人のお子さんの出産後、体重は戻っても体型が戻らなかったこと、体型が崩れて鏡を見ることも嫌になったことから一念発起！ ボディメイクを学び、正しく体を動かし、日常の姿勢を整えていくと、1ヶ月が過ぎる頃にはウエストや太ももに変化が見られるように。
※本記事はerica著の書籍『3人子持ち、アラフォーでも劇的に美しくなれる! 産後美姿勢ダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■お尻が垂れるのを防止する裏ももストレッチ
〈左右1回ずつ・合計2分〉
立ち姿勢のとき、裏ももは体を支えるため緊張状態になり、縮んで硬くなりやすい部位です。硬くなってしまうとお尻が引っ張られて垂れやすくなるのでしっかり緩めましょう。
■STEP1 姿勢よく立つ
背すじを伸ばして、手を後ろに組んで立ちます。
■STEP2 右足を前に出す
背すじを伸ばしたまま、右足を前に出します。
■STEP3 体を倒す
体を90 度に曲げます。裏ももがしっかり伸びているのを意識しましょう。1 分キープしたら反対側も同様に。
裏ももが硬いとこんな姿勢になりがち！
無意識でこんな姿勢になっていませんか？
裏ももが硬いとお尻が垂れてしまい、下半身がどっしり体形になる原因に。
erica's advice
簡単なストレッチなので、子どものお昼寝タイムにもできますよ！
ヒップアップにつながります。
こんなときにおすすめ
むくみが気になる日〈フォームローラーで横ももをほぐす〉
左ひじを床につき、左足の横ももをローラーにのせて上下に転がします。硬くなりやすい横ももが気持ちよくほぐせます。反対側も同様に合計1 分を目安にほぐして。
