「ゴール上隅に突き刺した」鈴木唯人の豪快ダイレクトボレー弾をドイツ大手紙が称賛！「相手は見送ることしかできなかった」
現地１月18日に開催されたブンデスリーガ第18節で、鈴木唯人が所属するフライブルクが敵地でアウクスブルクと敵地で対戦。２−２で引き分けた。
この一戦に鈴木は２点ビハインドの56分からピッチに立つ。すると途中出場からわずか３分後、右CKのこぼれ球にファーサイドで反応。高く浮いたボールをダイレクトボレーでゴール右上に叩き込んでみせた。
チームに勢いをもたらしたこの一発に、ドイツ大手紙『BILD』は、「スズキがゴール！ボレーシュートをゴール上隅に突き刺した。相手DFは高くジャンプするが、見送ることしかできなかった」と称賛する。
また、『baden24』も「スズキと（イゴール・）マタノビッチがアウクスブルク戦でフライブルクに勝点１をもたらした」と伝えている。
日本人アタッカーはこれで今季のブンデス３点目。シーズン後半戦、ここからゴール量産なるか
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
