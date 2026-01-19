Snow Manの公式Xが更新され、2025年12月から開催されている『Snow Man 1st POP-UP』のレポート動画が公開された。岩本照、向井康二、佐久間大介の3人が大阪会場を訪れた際の様子が収められており、注目を集めている。

【動画＆画像】岩本照・向井康二・佐久間大介『Snow Man 1st POP-UP』レポート＆オフショット

■楽しそうに会場を回る岩本照＆向井康二＆佐久間大介

岩本は、グレンチェックのセットアップにブラックのインナーを合わせたスタイルで登場。ほどよくゆとりのあるシルエットがこなれ感を演出し、大人の余裕を感じさせる着こなしとなっている。

向井は、オレンジのニットにブラックのキルティングベストを重ねたレイヤードスタイル。カーキのパンツを合わせ、アースカラーでまとめたコーディネートが温かみとリラックス感を漂わせている。

佐久間は、存在感のあるボアジャケットを主役に、インナーにブラックのTシャツ、ボトムスにはワイドデニムを合わせたスタイルを披露。カジュアルながらもトレンド感のある着こなしが印象的だ。

3人それぞれが異なるテイストのファッションをまといながらも、空間に自然となじむ統一感を感じさせている。

動画では、3人が自撮りで一緒に写ったり、互いに撮影し合ったりと、楽しみながら会場を巡る様子も。自身のパネルにサインをする場面や、「FIND YOUR OSHI」で盛り上がる姿、フォトブースで撮影を楽しむ姿も収められている。

約2分間の動画に、SNSでは「ずっとかわいい」「最高で最強」「楽しそうでキュン」「フォトブースでぎゅっとしてるのかわいすぎ」「ほんと仲良し」といった声が寄せられている。

なお、同ポップアップは大阪会場での開催を経て、1月22日からは会場を東京へ移し、2月22日まで六本木ヒルズアリーナで開催される。

■岩本照＆向井康二＆佐久間大介、大阪ポップアップのオフショット