櫻井翔、新CMで“チューリッヒポーズ”を披露！「骨格がチューリッヒなんだなと」

櫻井翔がブランドアンバサダーとして起用されたチューリッヒの新CMシリーズ『だから、チューリッヒ』が、1月19日より全国18都道府県にて放映開始となった。

■新CMのポイント

CMは全3篇。それぞれチューリッヒが提供する信頼と安心のサポートを櫻井が表現している。

◎櫻井翔のチューリッヒポーズに注目

本CMは「もしもの場合の24時間事故受付」や「全国1万を超えるサービス拠点からの駆けつけ」「91.3パーセントの事故対応満足度」などの、スーパー自動車保険への高い満足度とお客さまに選ばれる理由を、「だから、チューリッヒ！」という合言葉とZを手で作るチューリッヒポーズで、櫻井がスマートに表現している。

◎お馴染みのサウンドロゴを櫻井翔が再現

特徴的なメロディがお馴染みのサウンドロゴを櫻井が、安心感と信頼感のある表情とともにCM内で歌唱している。撮影中は、「チューリッヒ～♪」の音程や語尾の伸ばし方などを丁寧に確認する様子が印象的だった。

■櫻井翔 インタビュー