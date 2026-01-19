櫻井翔、新CMで“チューリッヒポーズ”を披露！「骨格がチューリッヒなんだなと」
櫻井翔がブランドアンバサダーとして起用されたチューリッヒの新CMシリーズ『だから、チューリッヒ』が、1月19日より全国18都道府県にて放映開始となった。
■新CMのポイント
CMは全3篇。それぞれチューリッヒが提供する信頼と安心のサポートを櫻井が表現している。
◎櫻井翔のチューリッヒポーズに注目
本CMは「もしもの場合の24時間事故受付」や「全国1万を超えるサービス拠点からの駆けつけ」「91.3パーセントの事故対応満足度」などの、スーパー自動車保険への高い満足度とお客さまに選ばれる理由を、「だから、チューリッヒ！」という合言葉とZを手で作るチューリッヒポーズで、櫻井がスマートに表現している。
◎お馴染みのサウンドロゴを櫻井翔が再現
特徴的なメロディがお馴染みのサウンドロゴを櫻井が、安心感と信頼感のある表情とともにCM内で歌唱している。撮影中は、「チューリッヒ～♪」の音程や語尾の伸ばし方などを丁寧に確認する様子が印象的だった。
■櫻井翔 インタビュー
Q.印象に残ったシーンや演出があれば教えてください。
櫻井：チューリッヒ保険会社の頭文字の「Z」を手で作るシーンがあったんですが、かなり「Z」がフィットして表現できました。骨格がチューリッヒなんだなと。モニターの奥で、スタッフさんが「おー」となっているのが嬉しかったです。
Q.当社の自動車保険のサービスとして、「24時間365日のサポート体制」があります。もし櫻井さんが提供する「24時間365日の対応サービス」があるとしたら、どういったサービスを提供したいですか？
櫻井：コンシェルジュサービスです。過去に共演した仲間から、「こういうレストラン行きたい」というリクエストをもらって代わりに予約したり、その先には「海外旅行行きたい」と相談をもらったら旅行代理店に連絡したことがあったり…「もはやコンシェルジュだね」と言われたことがありました。現実的には難しいと思っていますが、日中のみならず、24時間「仲間内のコンシェルジュ」として対応できるように、強化してまいります（笑）
Q.日頃から安全運転を心がけるためにやっていることがあれば、教えてください。
櫻井：基本的なことになりますが、目視です。モニターだけ、サイドミラーだけに頼るとかではなく目視を心がけています。機能が備われば備わるほど、そうしたものに頼りがちになってしまいますが、自分の目でしっかりと確認することは意識しています。
Q.今回のCM撮影を通じて、自動車保険の大切さを改めて感じた瞬間はありましたか？
櫻井：万が一のことが起きた時に対応いただけるっていうのは心強いのはもちろんですが、日頃から保険に入っていることで、心の安心感や拠り所があるのが大きいと感じます。（チューリッヒの自動車保険は）走行距離や車種でカスタムできるのも大きなポイントの一つかなと。自分のスタイルにあった保険をカスタムできるのは心強いと思っています。
■関連リンク
CMが掲載されている公式サイト https://www.zurich.co.jp/car/feature/other-cm/