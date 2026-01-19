19日13時現在の日経平均株価は前週末比479.83円（-0.89％）安の5万3456.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は575、値下がりは972、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は141.72円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が64.98円、ＴＤＫ <6762>が34.85円、豊田通商 <8015>が27.78円、ＳＢＧ <9984>が26.47円と続いている。



プラス寄与度トップはイオン <8267>で、日経平均を13.54円押し上げている。次いで味の素 <2802>が12.84円、ディスコ <6146>が10.83円、セブン＆アイ <3382>が10.33円、ＫＤＤＩ <9433>が9.23円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は食料で、以下、小売、水産・農林、電気・ガスと続く。値下がり上位にはゴム製品、輸送用機器、証券・商品が並んでいる。



※13時0分10秒時点



