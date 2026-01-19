阪神・岩崎優投手（34）は今年も地元・静岡で始動し自主トレ行っている。

「この1月に懸けてくれる人たちがいる」

プロ入り以来、年明けは地元で動き出し約1カ月、草薙球場を拠点に自主トレを行ってきた。年を経るごとに弟子入りする後輩は増え今年も同僚の高橋、桐敷、及川ら最大7人の大所帯。同時に地元の仲間や母校・清水東高の関係者ら練習のサポートの輪も広がってきた。全身にぬくもりを感じながら毎日動けるのは温暖な静岡の気候だけが理由ではない。

昨年から岩崎が力を入れているのが自主トレ期間中に行う練習見学会とファン交流イベントの開催。今年も11、12日の2日間で撮影会やトークショーなどを実施した。主催は中、高の同級生が働く地元の農家「瀧戸農園」。岩崎が愛する同農園の枝豆にイベント参加の権利や抽選券が付いたコラボチケットは徹夜組も現れるなど即完売。今年も2日間で約1500人を動員するなど大盛況だった。

「農家は大変なんで」と多くを語らないが、看板商品である枝豆の認知度アップや農家の運営に貢献できればという思いが強い。そして、このイベントの趣旨を岩崎は「静岡に来て良かったと思ってもらいたい。それだけですよ」と強調。ファン、仲間へ…“恩返しの矢印”がいろんなところに向けられる。

瀧戸農園のスタッフはこの2日間のために準備を重ねてきた。ただ、慣れないイベント開催でミスがなかったとは言えない。イベント終了後、記者は岩崎に「イベントで思ったこと、改善点を教えてくれませんか？」と聞かれた。自身のインスタでも改善点を参加者から募集して丁寧に回答していった。プロ野球選手がなかなかできることではない。

イベント2日目が終わった12日の夜、岩崎は瀧戸農園のスタッフとテーブルを囲んでいた。議題はもちろん「イベントの反省会と来年へ向けて」。この静岡での1カ月があるから、背番号13は腕を振り続けられる。（遠藤 礼）