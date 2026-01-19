2026年「お年玉付き年賀はがき」当せん番号が発表 1等は100万本に1本、現金30万円など【当せん番号一覧】
日本郵便は19日、「2026（令和8）年用年賀はがきおよび寄付金付お年玉付年賀郵便切手」の抽せんを行い、当せん番号を決定した。
【写真】2026年「お年玉付き年賀はがき」抽選の様子
当せん番号は、以下のとおり。賞品の引換期間は、2026年1月20日から同年7月21日までの郵便局窓口営業時間内。
1等（6けた）455756 100万本に1本（789本）
賞品：現金30万円または選べる電子マネーギフト「EJOICA（イージョイカ）セレクトギフト」31万円分または2025年発行特殊切手集＆現金20万円
2等（下4けた）5037 1万本に1本（7万8924本）
賞品：賞品カタログギフト（専用カタログ掲載の67点の中から1点）
3等（下2けた）73、44、84 100本に3本（2367万7410本）
賞品：お年玉切手シート（85円切手と110円切手のシール式切手シート）
