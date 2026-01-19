ハリウッドに本格復帰し、約３０年ぶりに監督を務めた映画「モディリアーニ！」も先週末封切られたジョニー・デップ（６２）が大忙しだ。この夏はロックアーティストとして、伝説的ミュージシャン、アリス・クーパー（７７）やエアロスミスのギタリスト、ジョー・ペリー（７５）らと共に欧州ツアーを決行することが１９日発表された。

英音楽サイト「ラウダ―サウンド」によると、デップ、クーパー、ペリーの３人で構成するスーパーロックバンド、ハリウッド・ヴァンパイアーズは、８月１２日のロンドンＯ２アリーナ公演を皮切りに、英国内７公演を経て、ドイツ、フランス、イタリアを巡る欧州ツアー全１４公演を予定している。

英国公演では英ロックバンドのジーザス＆メリー・チェインやダムドがサポートアクトを務める。

ハリウッド・ヴァンパイアーズは、「素晴らしい観客の皆さんと圧倒的なエネルギー、そして忘れられない夜を楽しみにしています」とのメッセージをＳＮＳに投稿した。

２０１２年に結成したハリウッド・ヴァンパイアーズのバンド名の由来は、１９７０年代にクーパーが中心となってロサンゼルス在住の著名アーティストらが集まった飲み会の名称だった。

デップは俳優になる前、リードギタリストとしてロックバンド、ザ・キッズを率いた。伝説的ギタリスト故ジェフ・ベックとの親交でも知られ、近年ではオアシスやローリング・ストーンズのレコーディングにも参加するなど、精力的に音楽活動を続けている。