峯岸みなみ「芸能界に立ち向かうのが怖くて…」子育て＆仕事の迷い告白
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの峯岸みなみが、18日よる11時よりABEMA SPECIALチャンネルにて放送されたお笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組「チャンスの時間」＃346に出演。子育てと仕事のバランスへの悩みを告白した。
今回、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟が、どんなアドバイスをして、その間に何本のタバコを吸うのかを検証する企画「大悟の人間性検証ドッキリ！」に峯岸が仕掛け人として登場。現在、愛知県で子育てをしている峯岸は「お仕事ちょっと離れたり、前のペースではできなくなってて」と切り出すと、「久しぶりにお仕事させてもらうと、自分が1番仕事してた時と雰囲気が違うなって」と収録現場などで“違和感”を感じることがあると打ち明けた。
「今はもっと素の状態で楽しくやる方がいいのかなって思うんですけど、ただ楽しくて幸せな自分に需要があるのかな？って...」と不安を語り、「つい自虐したり、頑張りすぎちゃって『今に合ってないな』って。若い子たちからすると“空回りおばさん”みたいに、イタい感じになってないか怖くて…」と迷いを告白した。
これに対し、大悟は「レベルの高い話やな」と耳を傾け、「結局、その“ズレ”が面白いというか。ズレてる奴を見たいからな」「さっき自分で言った“空回りおばさん”なんかめちゃくちゃブレイクしそうなタイトルやん」と語りかけた。
また「AKB48に揉まれて、自信がないっていうのがすごくあって…。自信って後からつきますか？」と漏らした峯岸に、大悟は「みんなないと思うよ。自信あるフリしてるだけ」と回答。
峯岸は「子育てとタレントのバランスが難しくて。仕事を頑張りたいけど、今は子どもも小さいしって。家庭を頑張らない理由にしちゃってる。どっちも頑張ってる人はたくさんいるのに」と罪悪感を吐露し、「上を目指してダメだった時が怖い。本当はもう1回売れたい、活躍したい気持ちがあるけど、芸能界に立ち向かうのが怖くて…」と続けた。
そんな峯岸に、大悟は「言い訳してる奴は頑張ってると思うよ。頑張ってない奴は言い訳もしない」と寄り添い、「言い訳してるってことは、納得できてないことがあるってことやろ。一生懸命頑張ってるけど上手くいってないって、もがいている証拠」「やりながら笑えてて、楽しめてる間はやるべき」とアドバイス。
「自分が楽しい分だけやって、子どもといたい時は一緒におってやって。“私、最高かも”って、“AKB48で1番勝っちゃった”と思えばいい」と心のもちようを説いた。最後に「悩めるって贅沢やと思うよ」とした大悟は、「どっちも真剣にやろうとしてるのはすごいなぁと思う。だから大丈夫じゃない？」と背中を押した。
今回、千鳥が西澤由夏アナウンサーの密着VTRを見て、“見てられる”か“見てられない”かをジャッジする企画、「千鳥よ！時は来た 西澤由夏の逆襲Part2」も放送。冒頭では、西澤アナから「水着写真集を発売することが決定しました」と発表があり、VTRでは“ヒット祈願のバンジージャンプ”に挑戦したり、街頭インタビュー中に背後にある車から本人が登場するドッキリで知名度チェックを行ったりと、写真集発売に向けたロケに密着した。
進行役に西澤アナの“親友”、お笑いコンビ・レインボーの池田直人を迎え、千鳥とスタジオゲストのタレント・藤田ニコルがジャッジ。3人中2人が「見てられない」札を挙げたらVTR強制終了というルールの中、企画はスタートしたが、バンジージャンプでは藤田が「バンジーとしては本当に面白くなかった」と苦笑し、知名度チェックロケではノブが「長澤まさみさんとかがやるやつ」、大悟が「ただの面白VTRになってる」とツッコミを入れるなど、強制終了が連発する事態に。
中でも3人が揃って「見てられない！」と声を上げたのは、水着撮影に向けて自宅でヒップアップトレーニングに励む、西澤アナの姿。床に両手・両膝をつき、片足を大きく振り上げる西澤アナの“家トレ”シーンに、藤田は「これはどこにも効いてないです」と指摘。千鳥も「電信柱犬小便」「野良の犬しか出せない角度」と例え、スタジオ爆笑の展開となった。また、最後のVTRでは西澤アナの水着撮影の現場に密着。“初出し水着ショット”まで披露されたが、「キツいわぁ」「知らんて」と“見てられない”千鳥が爆笑するシーンの連続となった。（modelpress編集部）
