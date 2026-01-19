高島礼子、姉との2ショット披露「オーラ漂ってる」「姉妹ランチ羨ましい」の声
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の高島礼子が1月18日、自身のInstagramを更新。姉との2ショットを公開し、注目を集めている。
【写真】61歳ベテラン女優「オーラ漂ってる」姉とのランチショット
高島は「ひとりバス旅」「実は、姉とランチ」とつづり、写真を投稿。バスの中でにっこりと微笑む自撮りのソロショットと、姉の顔はスタンプで隠してあるものの美味しいスイーツを前にポーズを決める2ショット写真を披露している。
この投稿に「バス旅楽しそう」「姉妹ランチ羨ましい」「メガネ姿似合ってる」「仲良し」「オーラ漂ってる」「スイーツ美味しそう」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
