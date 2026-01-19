ゆきぽよ「普通より遅れて高校を卒業して」10年前の“ピンク盛り髪”制服ショット公開
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントのゆきぽよが1月18日、自身のInstagramを更新。10年前の過去写真を披露し、話題になっている。
【写真】29歳ギャル「10年前って思えない」ギャル全開の盛り髪制服姿
ゆきぽよは「普通より遅れて高校を卒業して ギャルの聖地で憧れの109のショップ店員デビュー」とつづり、2016年の写真を複数枚投稿。ピンク色の盛り髪に花を飾りベージュのカーディガンにネクタイを付けた思い出の制服ショットや、バチェラーに参加した際のショットなどを披露した。
この投稿に「派手髪も黒髪もどちらも似合う」「ゆきぽよのおかげでファッションが好きになった」「可愛すぎる」「ずっと憧れてる」「10年前って思えない」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
