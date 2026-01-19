【茶系ロングコート】こう合わせればいいのか！ 40・50代が真似したい「着こなし術」

エレガントで落ち着いた雰囲気をまとえるロングコート。長めの丈感ゆえに、着られている感が気になったり、バランスが難しかったりという問題も。そんな悩みを持つミドル世代に向けて、おしゃれなftnアイコンを参考に、ロングコートを取り入れた着こなし術を解説します。今回はトレンドの「ブラウン系」のコートにフォーカス。ロングコートに挑戦して、ワンランク上のコーデを狙って。

ブラウン × 黒で統一してシックな大人コーデに

こっくりとしたダークブラウンが、トレンド感を漂わせるロングコート。ゆったりと体を覆うシルエットで、きれい見えしながら体型カバーも叶いそうです。ブラウンのタートルネックを合わせれば、優しい雰囲気に仕上がります。黒のパンツを合わせてコーデを引き締めるのも、大人っぽく見せるポイント。トップスをインして黒のベルトでメリハリをつけると、ほんのりマニッシュな印象の最旬ルックに。

明るめトーンで抜け感をプラス

やわらかなブラウンで、オンにもオフにも使いやすいロングコート。重たく見えるのが心配というミドル世代は、明るいベージュのスカートを投入して抜け感をプラスすると◎ 裾にかけてふわりと広がるスカートを合わせれば、コーデ全体に動きが加わりのっぺり感を回避できそうです。インナーをリブセーターですっきり見せるのも、上品見えのコツ。

writer：Emika.M