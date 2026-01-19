『リブート』幸後一香役に戸田恵梨香 キャラクター紹介（2）
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）が、新たにスタート。今回は、戸田恵梨香が演じる幸後一香を紹介する。
戸田恵梨香が演じる幸後一香は、合六の会社・ゴーシックスコーポレーションの公認会計士で、財務担当役員も務めている。そこでは早瀬の妻・夏海も働いていた。全体的に謎が多い。夏海の死を解明しようとする早瀬に手を貸す。儀堂のことも知っているようで、早瀬が儀堂になりかわる手伝いをする。
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
