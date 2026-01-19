声優・山下まみ、第一子出産 赤ちゃんの写真付きで報告「初めてのことばかりで毎日あたふた」
声優の山下まみが19日、自身のXを更新し、昨年、第一子を出産したことを報告した。
【写真】小さな手！山下まみの赤ちゃん
Xでは「私事ではございますが、昨年、第一子を出産いたしました。スケジュールの調整や温かなお心遣いをいただいた関係者の皆様、本当にありがとうございました」と説明。
赤ちゃんの写真も投稿しながら「初めてのことばかりで毎日あたふたしながらも、小さな命と向き合う時間を大切に、1日1日を過ごしてきました。今は少しずつ心にも余裕が生まれ、ドキドキしながらも、愛おしさと感謝でいっぱいの日々です」と伝えた。
最後に「お仕事も少しずつ再開し、より一層精進してまいりたいと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。
山下はアニメ『けものフレンズ』マーゲイ役、『BanG Dream！』山吹千紘役、ゲーム『Tokyo7thシスターズ』九条ウメ役などで知られる。
