¿·¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º Åý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼ÄÉµá¤Ø ¤³¤À¤ï¤êÁÇºà¡ß²Ã¹©µ»½Ñ
¡¡¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤È¤ÎÅý¹ç¡Ê4·î1ÆüÉÕ¡Ë¤ò¹µ¤¨¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤ÄÁÇºà¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£2026Ç¯½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤Ç¥¢¥Þ¥Ë·Ü»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¥¥ó¡×¤äÂç¤Ö¤ê¤Î¤¨¤Ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¼ê»Å¹þ¤ß¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
ÁÇºà¤«¤é´°À®ÉÊ¤Þ¤ÇÄó°Æ¶¯²½
¡¡1·î9Æü¤Ë½Õµ¨¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¡£2¼ÒÅý¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾¾ÈøÅ¯ºÈ¼èÄùÌòÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÏÁÇºà¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¡¢Ä´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤³¤À¤ï¤ê¤Î¿å»º¡¦ÃÜ»ºÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òºÆ¸½¤¹¤ëµ»½ÑÎÏ¤ÇËÉÙ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÁí¹çÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®È¨½¤Ê¿¼¹¹ÔÌò°÷¥é¥¤¥ó¡õ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´°À®ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÇºà¤Þ¤Ç¤òÊñ³çÅª¤Ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ø²Ã¹©ÅÙ¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÁÇºà¡Á²¼¤´¤·¤é¤¨¡ÁÌ£ÉÕ¤±¡ÁÄ´Íý¡Á´°À®ÉÊ¡Ë¡Ù¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊÄó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¾¦ºà¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥Á¥¥ó¡É¤È¡È¤¨¤Ó¡É¤Î2¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òµó¤²¤¿¡£¥Á¥¥ó»ö¶È¤ÏÅý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤Ë¤è¤êÇä¾å2000²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¡£¾®È¨¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÏÅö¼Ò»ö¶È¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¡¢¹ñÆâ¤ÎÎäÅà¥Á¥¥ó²Ã¹©ÉÊ¤Ç¤Ï¶È³¦â1¤Î¼è°·¤¤¹â¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¤ÎGFPT¥Ë¥Á¥ì¥¤¤È¥¹¥é¥Ý¥ó¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¡¼¥º¤òÀ¸»ºµòÅÀ¤Ë¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¸¶ÎÁÄ´Ã£ÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¶¯¿Ù¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£½Õ¤ÏÅý¹ç¥·¥Ê¥¸¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥Þ¥Ë·Ü»ÈÍÑ¤Î¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¥¥ó¡×¤È¡Ö¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¡¼¥150¡Ê¥×¥ì¡¼¥ó¡Ë¡×¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡¡¤¨¤Ó¤Ï¥Ë¥Á¥ì¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÎºÇÂç¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡£»ºÃÏ¤ÈÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÃÏ¥¨¥Ó¤«¤éÍÜ¿£²Ã¹©¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶¯¤ß¤À¡£º£½Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤¤¤¨¤Ó¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¼ê»Å¹þ¤ß¤¨¤Ó¥Õ¥é¥¤¡×¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¡£¾®¤µ¤¤¤¨¤Ó¤Ï¡¢³¤Ï·¥«¥Ä¤ä¤ªÊÛÅöÍÑ¤Î¤«¤ÍÈ¤²¤Ê¤É¤Î²Ã¹©ÉÊ¡¢ÌîºÚ¤È¤¢¤ï¤»¤¿¥¢¥Ã¥»¥ó¥Ö¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÁÇºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£