今年こそ可愛くなりたい人は絶対見て！1万円以内で垢抜けられるフルメイクアイテム

美容ライター・コスメコンシェルジュのあやのです。今年こそ垢抜けたい人必見！今回は、全部揃えても1万円以内で買えちゃう、テクニックいらずなのに今っぽ顔が叶うフルメイクアイテムを厳選しました。垢抜けられるのにデイリー使いしやすいものばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね♡

キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）

キャンメイク モイストプリズムプライマー（03 ペールブルー）／990円（税込）

くすみをさっと飛ばして、透明感を仕込めるブルー下地。

ペールブルーのトーン補正効果と微細パールで、肌が内側からふわっと発光するような仕上がりに♡

みずみずしいテクスチャーでムラになりにくく、塗るだけで肌が整って見えるのも嬉しいポイント！

アンドバイロムアンド メロウマットクッション（BE01 ピュア）

アンドバイロムアンド メロウマットクッション（BE01 ピュア）／1,580円（税込）

ふんわり柔らかな肌を演出できる、セミマット質感のクッションファンデーション。

薄づきなのに毛穴や色ムラを自然にカバーし、肌にピタッと密着して崩れにくいのが魅力的！

ナチュラルなのにきちんと感が出るので、大人のデイリーメイクにもぴったり。ローソンで気軽に買えるのも◎

エクセル ザ プライムアイブロウ（PE05 グレイッシュブラウン）

エクセル ザ プライムアイブロウ（PE05 グレイッシュブラウン）／1,650円（税込）

ペンシル、パウダー、ブラシの3機能が1本にまとまった優秀アイブロウ。

描く・ぼかす・整えるがこれだけで完結するので、眉メイクが苦手な人でも安心！

ブラウンよりも軽さのあるグレイッシュブラウンは、ふんわり柔らかな今っぽ眉に仕上がる絶妙カラー♡

顔全体の垢抜け感をぐっと底上げしてくれます。

ケイト ポッピングシルエットシャドウ（PK-1 ラズベリーロゼポップ）

ケイト ポッピングシルエットシャドウ（PK-1 ラズベリーロゼポップ）／1,540円（税込）

淡い血色感とグレージュの深みに、繊細なラメを重ねた名配色パレット。

やわらかな発色なのに、重ねるほどに自然な立体感が生まれ、今っぽいミュートな目もとが簡単に完成♡

締め色がないのに物足りなさはなく、アイラインなしでもぱっちり見える驚きのアイシャドウです。

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜（V01 ブラック）

キャンメイク メタルックマスカラ〜ボリュームルック〜（V01 ブラック）／990 円（税込）

ピッチの広いメタルコームがまつ毛を逃さずキャッチして、ひと塗りで束感のあるボリュームまつ毛に。

ダマにならずに根元から均一に液がつくので、盛れるのに繊細な仕上がりを実現♡

カールキープ力も高く、下地なしでも上向きまつ毛が長時間続くのも高ポイント！

デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム（02 ホロヨイチェリー）

デイジードール パウダー ブラッシュ ブルーム（02 ホロヨイチェリー）／1,650円（税込）

ぽわっと上気したような血色感を演出できる、大人向けのツヤチーク。

細かなパールが光を拾い、頬の丸みを自然に引き立ててくれるので、小顔見え効果も期待できます♡

ナチュラルなのに洒落感のある仕上がりで、どんなメイクとも好相性！毛穴をふわっとカバーできる点も◎

シピシピ デューイフィルムティントR（02 ネンマクピーチ）

シピシピ デューイフィルムティントR（02 ネンマクピーチ）／1,430円（税込）

みずみずしい塗り心地から時間が経つとオイル膜が浮き上がり、後追いのツヤでもちぷる唇が続くティント。

可愛さと大人っぽさのバランスが絶妙なピーチピンクカラーで、ひと塗りで顔全体がパッと垢抜け♡

水ベースなのでベタつきにくく乾燥もしにくいので、長時間つけていても唇の縦ジワが目立ちにくいです。

全部購入しても、合計9,830円（税込）。1万円以内とは思えないほど、今っぽさと完成度の高いフルメイクが叶うラインナップとなりました！

プチプラでもアイテム選び次第でしっかり垢抜けられるので、ぜひ気になるアイテムから取り入れてみてくださいね♡