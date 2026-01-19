100均のだからって侮れない！もうこれ以外使えないよ…地味だけどスゴいキッチングッズ

キッチンで毎日手に取るものほど、ちょっとの差で使いやすさに違いが出るもの。泡立たない、すぐへたる、手が滑る…そんな悩みを解決するアイテムをダイソーで見つけました！見た目は地味でも「使うと戻れない」存在で、毎日の作業を静かに底上げしてくれます。消耗品でも使いやすさにこだわりたい方にオススメです♪

商品情報

商品名：泡立ち水切れが良いキッチンスポンジ

価格：￥110（税込）

内容量：2個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480877174

何気なく買ったのに…すごかった！ダイソーの『泡立ち水切れが良いキッチンスポンジ』

「スポンジは消耗品だし、正直どれも同じ」「安いに越したことはない」、そんな気持ちで選びがちですが、先日ダイソーですごいスポンジを見つけました！

プチプラのスポンジにありがちな「泡立ちが弱い」「すぐへたれて、くたっとする」感じがなく、地味にすごさを感じられるアイテムです。

価格は2個入りで110円（税込）。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に置かれていました。

パッと見は目が粗め。でも触るとやわらかく、食器にふんわり沿う感覚があります。

少しプリンッとした弾力があり、薄くシリコーンコーティングされているような質感。

これが手への馴染みを良くしてくれて、洗っている最中に滑りにくいです。

泡立ちと水切れどちらも良好！モコモコの泡で汚れをしっかり洗える！

目が粗いおかげで、洗剤はほんの少量でもモコモコ泡立ちます。

途中で泡が消えて洗剤を足す、ということが減るので、作業の流れが止まらずストレスフリー。

軽い力で効率よく洗えて、力任せにゴシゴシしなくていいのがラクです。使い終わったあとは水切れが良く、衛生面も安心。

毎日何度も使うキッチンスポンジだからこそ、ちゃんとこだわりたい！という人にオススメです。

今回は、ダイソーの『泡立ち水切れが良いキッチンスポンジ』をご紹介しました。

へたりにくさもあり、2個入り110円（税込）という価格を考えると、かなり心強い存在です。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。