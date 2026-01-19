つい何個も買っちゃう！大人が全種類買い集めたくなる懐かしの100均グッズ
商品情報
商品名：セボンスター メタルチャーム 8種
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4580231119635
ドキドキ感を味わえてコレクション要素も♡セリアでセボンスターのチャームを発見
少し前にセリアにセボンスターのグッズが登場し、SNSでも話題になりましたよね！またしてもセボンスターの可愛いアイテムを発見したので、ご紹介します。
それが、こちらの『セボンスター メタルチャーム 8種』です。えっ…パッケージがやけにシンプルだけど、本当にセボンスターのグッズなの？と思われるかもしれませんよね。
実はこちら、どれが当たるかわからないランダム商品で、運試し要素も楽しめる商品なんです！可愛いメタルチャームがランダムで入っていますよ。
このグッズの大きな魅力は、コレクション性の高さ！
全8種類がランダム封入となっているため、どのチャームが出るかは開けてからのお楽しみ。
袋を開ける瞬間のワクワク感があり、お目当てのデザインが出たときの喜びはひとしおです。被ってしまっても次は何が出るかな？と、つい集めたくなります。
アニバーサリーケーキのようなデザインのチャームが当たりました！
セボンスターならではの、レトロで可愛らしい雰囲気がしっかり表現されていてキュート♡
メタル素材なので、プラスチックとは違った上品さがあり、チープに見えないのも嬉しいポイントです。
アクセサリー感覚でつけられる◎シンプルなアイテムに華やぎをプラス！
サイズは小さいながらも存在感があり、眺めているだけでも楽しくなります。
小さい分、どんなものにもつけやすいですよ。
シンプルなポーチにつけてみましたが、アクセントになっておしゃれ見えバッチリ！ポーチやバッグのファスナー部分に付けると、シンプルな小物でも一気に華やかになります。
ちょっとしたアクセサリー感覚で楽しめるため、気分に合わせて付け替えるのもおすすめです。
子どもの頃に憧れたセボンスターの世界観が、そのまま小さなメタルチャームとして再現されており、大人世代には特に刺さる商品だと感じました。
セボンスターが好きな人はもちろん、レトロ可愛い雑貨が好きな人や、ワンポイントアイテムを探している人にもぴったり！ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。