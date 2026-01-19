つい何個も買っちゃう！大人が全種類買い集めたくなる懐かしの100均グッズ

セリアで、あのセボンスターのメタルチャームを発見しました！パッケージがやけにシンプルだなと思いきや、実はどれが当たるかわからないランダム商品。全8種の可愛いチャームが入っていて、全部集めたくなります！チャームのデザインもレトロで可愛らしい雰囲気が表現されていて、大人の心をくすぐりますよ♡

商品情報

商品名：セボンスター メタルチャーム 8種

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4580231119635

ドキドキ感を味わえてコレクション要素も♡セリアでセボンスターのチャームを発見

少し前にセリアにセボンスターのグッズが登場し、SNSでも話題になりましたよね！またしてもセボンスターの可愛いアイテムを発見したので、ご紹介します。

それが、こちらの『セボンスター メタルチャーム 8種』です。えっ…パッケージがやけにシンプルだけど、本当にセボンスターのグッズなの？と思われるかもしれませんよね。

実はこちら、どれが当たるかわからないランダム商品で、運試し要素も楽しめる商品なんです！可愛いメタルチャームがランダムで入っていますよ。

このグッズの大きな魅力は、コレクション性の高さ！

全8種類がランダム封入となっているため、どのチャームが出るかは開けてからのお楽しみ。

袋を開ける瞬間のワクワク感があり、お目当てのデザインが出たときの喜びはひとしおです。被ってしまっても次は何が出るかな？と、つい集めたくなります。

アニバーサリーケーキのようなデザインのチャームが当たりました！

セボンスターならではの、レトロで可愛らしい雰囲気がしっかり表現されていてキュート♡

メタル素材なので、プラスチックとは違った上品さがあり、チープに見えないのも嬉しいポイントです。

アクセサリー感覚でつけられる◎シンプルなアイテムに華やぎをプラス！

サイズは小さいながらも存在感があり、眺めているだけでも楽しくなります。

小さい分、どんなものにもつけやすいですよ。

シンプルなポーチにつけてみましたが、アクセントになっておしゃれ見えバッチリ！ポーチやバッグのファスナー部分に付けると、シンプルな小物でも一気に華やかになります。

ちょっとしたアクセサリー感覚で楽しめるため、気分に合わせて付け替えるのもおすすめです。

子どもの頃に憧れたセボンスターの世界観が、そのまま小さなメタルチャームとして再現されており、大人世代には特に刺さる商品だと感じました。

セボンスターが好きな人はもちろん、レトロ可愛い雑貨が好きな人や、ワンポイントアイテムを探している人にもぴったり！ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。