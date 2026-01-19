ごちゃつくカード類を賢く収納！整理が捗る100均ミニミニファイル

セリアで見つけたミニミニサイズのドキュメントファイル。6つのポケットがついており、カード類やレシートなどをしっかり仕分けできる便利なアイテムです。コンパクトなのに収納力があり、トレーディングカードなどの持ち運びにも便利！バッグ内でごちゃつきがちなものを賢く整理整頓できるので、買い足し決定です♡

商品情報

商品名：ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦70mm×横110mm×厚み20mm

販売ショップ：セリア

JANコード：4954939032020

カード類やレシートなどの仕分けに便利！セリアのミニドキュメントファイル

カード類の整理整頓に便利な商品を発見しました！セリアの『ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P』です。

コンパクトながらも実用性が高く、日常のちょっとした整理整頓にとても役立つアイテムです。

シンプルで落ち着いたくすみカラーが特徴で、どんな方でも使いやすいデザインになっています。派手すぎない色合いなので、バッグの中やデスク周りに置いても違和感がなく、さりげなくおしゃれな印象を与えてくれますよ。

最大の魅力は、ミニサイズでありながら6ポケットも備えている収納力の高さです。サイズはコンパクトですが、カード類や診察券、名刺、ポイントカードなど、細かくなりがちなものをしっかり分けながら収納できます。

さらに、仕分け・収納のしやすさも大きなポイント。細かいカード類だけでなく、レシートやクーポン、ちょっとしたメモなども分けて収納できるため、バッグの中や引き出しの中をすっきり整理整頓できます。

用途別にポケットを使い分けることで、整理整頓が自然と習慣化しそうです！

スリムな形状なので、持ち運びやすいのも嬉しいポイント！

バッグの中だけでなく、デスクの引き出しなどにも収まりやすいため、オフィスや家庭内でもスムーズに出し入れできます。

どこに何があるか一目でわかる！カードをサッと取り出せる◎

ファイルを開くとガバッと大きく開く構造になっているため、中身が一目で確認できるのもGOOD。

ポケットの仕切り部分が半透明になっているので、どこに何を入れたかが分かりやすく、探し物をするストレスを減らせます。

必要なカードや書類をすぐに取り出せて日常使いしやすく、非常に便利だと感じました。

また、トレーディングカードの整理用として、特に子どもが集めているカード類を収納するのにもおすすめです。

サイズが小さめのバッグにもすっと収まるため、持ち運び用のカードケースとしても重宝します。

コンパクトさと収納力、見やすさを兼ね備えたコスパの高いアイテムでした！細かいものの整理に悩んでいる方や、ミニサイズのファイルを探している方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。