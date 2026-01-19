ごちゃつくカード類を賢く収納！整理が捗る100均ミニミニファイル
商品情報
商品名：ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：縦70mm×横110mm×厚み20mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4954939032020
カード類やレシートなどの仕分けに便利！セリアのミニドキュメントファイル
カード類の整理整頓に便利な商品を発見しました！セリアの『ドキュメントファイル ミニミニ くすみカラー 6P』です。
コンパクトながらも実用性が高く、日常のちょっとした整理整頓にとても役立つアイテムです。
シンプルで落ち着いたくすみカラーが特徴で、どんな方でも使いやすいデザインになっています。派手すぎない色合いなので、バッグの中やデスク周りに置いても違和感がなく、さりげなくおしゃれな印象を与えてくれますよ。
最大の魅力は、ミニサイズでありながら6ポケットも備えている収納力の高さです。サイズはコンパクトですが、カード類や診察券、名刺、ポイントカードなど、細かくなりがちなものをしっかり分けながら収納できます。
さらに、仕分け・収納のしやすさも大きなポイント。細かいカード類だけでなく、レシートやクーポン、ちょっとしたメモなども分けて収納できるため、バッグの中や引き出しの中をすっきり整理整頓できます。
用途別にポケットを使い分けることで、整理整頓が自然と習慣化しそうです！
スリムな形状なので、持ち運びやすいのも嬉しいポイント！
バッグの中だけでなく、デスクの引き出しなどにも収まりやすいため、オフィスや家庭内でもスムーズに出し入れできます。
どこに何があるか一目でわかる！カードをサッと取り出せる◎
ファイルを開くとガバッと大きく開く構造になっているため、中身が一目で確認できるのもGOOD。
ポケットの仕切り部分が半透明になっているので、どこに何を入れたかが分かりやすく、探し物をするストレスを減らせます。
必要なカードや書類をすぐに取り出せて日常使いしやすく、非常に便利だと感じました。
また、トレーディングカードの整理用として、特に子どもが集めているカード類を収納するのにもおすすめです。
サイズが小さめのバッグにもすっと収まるため、持ち運び用のカードケースとしても重宝します。
コンパクトさと収納力、見やすさを兼ね備えたコスパの高いアイテムでした！細かいものの整理に悩んでいる方や、ミニサイズのファイルを探している方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。