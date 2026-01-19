「こんなにぐんぐん吸い取るなんて…！」吸水力がレベチの100均便利クロス

今回は、ダイソーで発見した『吸水クロス』に注目！吸水力の高さが段違いの便利なクロスです。広々としたサイズ感なので、水切りマットとしても使い勝手抜群。用途や掃除場所に合わせて、ハサミで自由にカットして使うこともできますよ！お皿を拭いたり、窓の結露を取り除いたり、いろいろ使えて便利です。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：吸水クロス（落ち落ちV、大判）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：50cm×50cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480706993

大判サイズで使い勝手抜群！ダイソーの『吸水クロス（落ち落ちV、大判）』

今回ご紹介するのは、ダイソーの『吸水クロス（落ち落ちV、大判）』という商品です。

ダイソーの人気シリーズ「落ち落ちV」から登場した、キッチンまわりの水仕事や掃除に活躍するアイテムです。

価格は220円（税込）です。

サイズは約50cm×50cmです。

大判サイズなので、キッチンの作業台やシンク周りなど、広い範囲を一度に拭けるのが便利です！

まず手に取って感じたのは、生地がしっかりしていて分厚いという点。

触り心地はフェルトのような質感で、一般的な薄手のふきんとは明らかに違います。

この厚みがあるおかげで、水分を一気に吸い取ってくれて安心感があります。

実際に水を垂らしてみると、吸水力の高さに驚かされました！

水切りマット代わりとして使用してみましたが、特に印象的だったのが吸水スピードの速さです。

クロスを水に近づけると、まるで水が吸い込まれていくように「シュンッ」と一瞬で水分が移動します。

力を入れてゴシゴシ拭かなくても、軽く当てるだけでしっかり水を吸収してくれるため、作業がとてもスムーズです。

好きなサイズにカットして使えて便利！

大判サイズですが、用途に合わせて小さくカットして使えるのも嬉しいポイント。

用途や掃除場所に合わせて、好きなサイズに調整して使えます！

実際にカットした一部をお皿のふき取り用として使ってみたところ、食器に残った水分を素早く吸い取ってくれました。

厚みがあるため、数枚の食器をまとめて拭いてもクロスがすぐにびしょびしょになることがなく、効率よく作業できます。

カットすることで台拭きとしても使いやすく、テーブルの上にこぼしてしまった飲み物も、サッと吸収してくれます。

さらに、仕上げ拭きにも優れていて、濡れていない部分でサッと拭くと、拭き跡がほとんど残らないほどきれいに仕上がります。

水滴が残らず、表面はさらさらとした状態になるので、窓の結露やシンク・浴室の水滴をふき取るのにも最適。掃除後のベタつきや水の筋が気になる方には、特に使いやすいと感じました。

吸水力・使いやすさ・汎用性のバランスが取れたアイテムです！水切りマットとしても、掃除用クロスとしても、さらには食器拭きとしても活躍してくれるので、キッチンに常備しておくととても便利ですよ。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。