µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³ÚÅ·P¡¢ËþÂÅÙ¤ÏPayPay――MMD¤ÎÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È
¡¡MMDLabo¤¬±¿±Ä¤¹¤ëMMD¸¦µæ½ê¤Ï¡¢18ºÐ～69ºÐ¤ÎÃË½÷2Ëü5000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö2025Ç¯12·î¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î11Æü～12·î17Æü¡£
ºÇ¤â°Õ¼±¤¹¤ë·ÐºÑ·÷¤Ï³ÚÅ·¤¬ºÇÂ¿¡¢10Âå¤ÏPayPay¤¬»Ù»ý
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë1Ëü5474¿Í¤ËºÇ¤â°Õ¼±¤¹¤ë·ÐºÑ·÷¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯42.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤ÇPayPay·ÐºÑ·÷¤¬17.8¡ó¡¢¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¤¬16.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤«¤é60Âå¤Ç¤Ï³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤¬¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢10Âå¤Î¤ßPayPay·ÐºÑ·÷¤¬48.2¡ó¤Ç¼ó°Ì¤È¤Ê¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ·÷¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥µー¥Ó¥¹¤´¤È¤Ëº¹
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë·ÐºÑ·÷¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤Î2500¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤Ï¡ÖEC¥µ¥¤¥È¡×¤¬29.4¡ó¡¢PayPay·ÐºÑ·÷¤Ï¡ÖQR¥³ー¥É·èºÑ¡×¤¬43.4¡ó¡£
¡¡ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢·Ï¤Ç¤Ï¡¢¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¤¬23.0¡ó¡¢au·ÐºÑ·÷¤¬26.2¡ó¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ëÄÌ¿®¡×¤¬1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£V¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥«ー¥É¡×¤¬35.6¡ó¤Ç1°Ì¡¢¥¤¥ª¥ó·ÐºÑ·÷¤Ï¡ÖÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡×¤¬30.8¡ó¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤ÇÍøÍÑÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤Ï¡ÖEC¥µ¥¤¥È¡×¤¬93.2¡ó¡¢PayPay·ÐºÑ·÷¤Ï¡ÖQR¥³ー¥É·èºÑ¡×¤¬95.8¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÍøÍÑÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¿ô¤Ç¤Ï¡¢³ÚÅ··ÐºÑ·÷¡¢PayPay·ÐºÑ·÷¡¢¥É¥³¥â·ÐºÑ·÷¡¢au·ÐºÑ·÷¤¬4～5¸Ä¡¢V¥Ý¥¤¥ó¥È·ÐºÑ·÷¤È¥¤¥ª¥ó·ÐºÑ·÷¤¬2～3¸Ä¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áí¹çËþÂÅÙ¤ÏPayPay¤¬¼ó°Ì
¡¡¥á¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÐºÑ·÷¤ÎÁí¹çËþÂÅÙ¡Ê¡ÖËþÂ¡×¤È¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¤Î¹ç·×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢PayPay·ÐºÑ·÷¤¬82.8¡ó¤Ç¼ó°Ì¤Ç¡¢2°Ì¤Ï¥¤¥ª¥ó·ÐºÑ·÷¤Î79.2¡ó¡¢3°Ì¤Ï³ÚÅ··ÐºÑ·÷¤Î77.4¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤ÇPayPay·ÐºÑ·÷¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤ÎÁ°²óÄ´ºº¤«¤éÈæ³Ó¤·¡¢ËþÂÅÙ¤¬8.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£