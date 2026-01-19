お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（54）が19日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。家賃高騰への不安を吐露した。

この日は「知らないと怖い！マンション最新事情」と題し、賃貸マンションの家賃値上げについて特集。東京都庁には家賃値上げに関する相談が急増していて、昨年10月に専用の窓口を設置。相談者の中には、契約更新のタイミングで、13万円から19万5000円に値上げするという通知が届いた人も。

ゲストのインパルス板倉俊之は、「大家さんも上げないといけない状況に追い込まれているかもしれないですよね」とコメント。大吉が「でも、13万円が19万5000円ってなかなか」と振ると、板倉は「それはちょっと、話が違うじゃないかって感じですね」と述べた。

4人家族のお笑いコンビ「たんぽぽ」の白鳥久美子は、最近引っ越しをしたそうで「子供もいるのでマンション買おうかなと考えてたんですが。高くて賃貸から賃貸に引っ越した。自分たちが考えてる家賃で3LDKってなると、もう無理で。家賃も上がってて、3LDKを諦めて2LDKの、自分たちの払える範囲の家賃でって感じ」と説明。大吉は「上がりっぱなしだから。今は払えるからいいけど、将来どうなるのかなっていう不安はずっとありますね」と語った。