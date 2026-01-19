【ワシントン＝池田慶太、ニューヨーク＝山本貴徳】米紙ニューヨーク・タイムズなど米欧メディアは１８日、パレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する「平和評議会」について、トランプ米政権がまとめた憲章の草案を報じた。

参加国の任期を３年と定める一方、１０億ドル（約１５８０億円）以上の拠出金を払えば任期のない常任メンバーの資格を得られるとしている。

評議会はガザ和平計画の「第２段階」移行を受けて発足する国際機関。トップにはトランプ米大統領が就き、米国は関係国に参加を呼びかけていた。

同紙によると、これまでにアルゼンチン、エジプト、トルコ、ヨルダンなどが招待を受けた。カナダのカーニー首相は１８日、記者団に、招待されて参加に原則同意したと述べた。拠出金については数日中に対応を検討すると語った。

憲章案では、評議会の使命を「国際法に従って平和構築機能を遂行すること」と明記した。ガザに限定せず、紛争地域において「信頼できる合法的な統治を回復し、永続的な平和を確保する」と漠然とした目標を掲げている。

これに関し、同紙は、米国が国連安全保障理事会に代わって平和維持に当たる機関の創設を目指しているとの見方を報じた。評議会が、停戦実現後のウクライナや米国の軍事作戦後に暫定政権下にあるベネズエラの国家運営を監督する可能性も指摘されている。

憲章案は、運営方法についても規定している。評議会は少なくとも年１回会合を開き、参加国の投票で意思決定を行う。運営経費は参加国の任意拠出金などで賄う。トップのトランプ氏には広範な権限が与えられ、参加国の加入や脱退を決めることができるという。