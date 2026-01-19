【2026年1月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選
本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。
今週は、ソーセージステーキと生姜焼きを楽しめるボリューミーなお弁当や、町中華らしさ満点な醤油ラーメンなど、さまざまな商品が発売されています。
2026年1月の新商品5品まとめ(1月21日〜1月26日)
「セブンイレブン 2026年1月の新商品」
「ソーセージ&生姜焼き(ソース焼きスパ)」(753円)
「ソーセージ&生姜焼き(ソース焼きスパ)」(753円)
価格 : 753円
販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄
にんにく醤油だれがかかった御飯に、ソーセージステーキと生姜焼きを組み合わせた、満足感のあるお弁当です。
「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429円)
「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429円)
価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄
町中華で味わえるような中華だしの風味が効いたカレーです。
「麻婆天津飯」(680円)
「麻婆天津飯」(680円)
価格 : 680円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄
町中華の定番メニューである天津飯に、麻婆豆腐をかけたメニューです。玉子は1食ずつ鉄鍋で焼き上げ、ふんわりとした食感に仕上げました。
「町中華の醤油ラーメン」(464円)
「町中華の醤油ラーメン」(464円)
価格 : 464円
販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州
町中華で提供されている醤油ラーメンをモチーフとした商品。スープはラードとチキンオイルでコクを出し、魚介、畜肉を炊き出したスープに醤油を加えたシンプルな商品。
※1月21日以降順次発売
「きのことベーコンのトマトスープパスタ」(626円)
「きのことベーコンのトマトスープパスタ」(626円)
価格 : 626円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
トマトの旨味や、ほどよい酸味が感じられるスープパスタです。しめじ、エリンギ、ベーコン、玉葱を盛り付けました。
※1月21日以降順次発売
まとめ
今週は、「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」や「町中華の醤油ラーメン」など、町中華らしさ溢れる商品が多数ラインナップ! 町中華の定番・天津飯に麻婆豆腐をかけた「麻婆天津飯」は、玉子のふわっと感がクセになる注目の一品です。
そのほか、ソーセージステーキをのせた焼きスパゲッティと生姜焼きを同時に楽しめる「ソーセージ&生姜焼き(ソース焼きスパ)」や、さまざまな具材をギュッと詰め込んだ「きのことベーコンのトマトスープパスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら
今週は、ソーセージステーキと生姜焼きを楽しめるボリューミーなお弁当や、町中華らしさ満点な醤油ラーメンなど、さまざまな商品が発売されています。
2026年1月の新商品5品まとめ(1月21日〜1月26日)
「セブンイレブン 2026年1月の新商品」
「ソーセージ&生姜焼き(ソース焼きスパ)」(753円)
価格 : 753円
販売地域 : 北海道、東北、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄
にんにく醤油だれがかかった御飯に、ソーセージステーキと生姜焼きを組み合わせた、満足感のあるお弁当です。
「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429円)
「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」(429円)
価格 : 429円
販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄
町中華で味わえるような中華だしの風味が効いたカレーです。
「麻婆天津飯」(680円)
「麻婆天津飯」(680円)
価格 : 680円
販売地域 : 北海道、東北、関東、新潟県、北陸、東海、近畿、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、四国、九州、沖縄
町中華の定番メニューである天津飯に、麻婆豆腐をかけたメニューです。玉子は1食ずつ鉄鍋で焼き上げ、ふんわりとした食感に仕上げました。
「町中華の醤油ラーメン」(464円)
「町中華の醤油ラーメン」(464円)
価格 : 464円
販売地域 : 北海道、東北、関東、東海、近畿、中国、四国、九州
町中華で提供されている醤油ラーメンをモチーフとした商品。スープはラードとチキンオイルでコクを出し、魚介、畜肉を炊き出したスープに醤油を加えたシンプルな商品。
※1月21日以降順次発売
「きのことベーコンのトマトスープパスタ」(626円)
「きのことベーコンのトマトスープパスタ」(626円)
価格 : 626円
販売地域 : 茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
トマトの旨味や、ほどよい酸味が感じられるスープパスタです。しめじ、エリンギ、ベーコン、玉葱を盛り付けました。
※1月21日以降順次発売
まとめ
今週は、「鶏ガラスープの旨味 町中華のカレー」や「町中華の醤油ラーメン」など、町中華らしさ溢れる商品が多数ラインナップ! 町中華の定番・天津飯に麻婆豆腐をかけた「麻婆天津飯」は、玉子のふわっと感がクセになる注目の一品です。
そのほか、ソーセージステーキをのせた焼きスパゲッティと生姜焼きを同時に楽しめる「ソーセージ&生姜焼き(ソース焼きスパ)」や、さまざまな具材をギュッと詰め込んだ「きのことベーコンのトマトスープパスタ」など、さまざまな商品が発売されているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね!
その他商品はこちらをチェック : 今週の新商品｜セブン‐イレブン〜近くて便利〜
※画像は公式ホームページより引用
いけたらいくわ いけたらいくわ ウェブメディアの広告制作を経て、都内でOLをしながら、ほそぼそと執筆活動を行う。妄想や、日常に感じたことを言葉にするのが得意。 この著者の記事一覧はこちら