辻希美、大量の手作り餃子披露に感嘆の声「大家族の量で凄い」「売り物級の出来ばえ」
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの辻希美が1月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。餃子を大量に手作りする様子を公開し、話題となっている。
【写真】5児のママタレ「大家族の量で凄い」綺麗に包まれた餃子並んだキッチンの様子
辻は「今夜は…◆（※◆は正式にはハートマーク）＠akihigashiharaちゃんから貰った餃子の皮で…」とコメントを添えて、タレント・東原亜希から貰ったという大量の餃子の皮の写真を投稿。「あきちゃんありがとう」と東原への感謝をつづった。
続く写真では「よし！！包みます」と大量の餡、更に包み終わった餃子の写真と続け、餃子が作られていく様子を披露した。
この投稿には「この量包むのは大仕事だ」「包むの上手すぎ」「売り物級の出来ばえ」「大家族の量で凄い」「餃子食べたくなってきた」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
