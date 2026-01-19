ゆりにゃプロデュース・プリチュー、メンバーが重大な規約違反で脱退「過去の自分の行動で未熟な部分があり」
【モデルプレス＝2026/01/19】YouTuberのゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuu（プリチュー）が1月18日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。メンバー・白愛ゆあ（はくあ・ゆあ）が重大な規約違反によりグループを脱退したことを伝えた。
【写真】元Pretty Chuuの20歳アイドル、性被害について説明
公式Xでは、「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な規約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と報告。「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と伝え、今後の活動については「明日からの活動に関しましては、4人体制で活動をして参ります」と説明した。
また、白愛は「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。過去の自分の行動で未熟な部分があり、今回Pretty Chuuから離れる形となりました」と発表。「これまで傍で支えてくださったファンの皆さま、メンバーやゆりにゃさん、スタッフさんに心から感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を伝え、「今後はこの結果を真摯に受け止め、しばらく自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいと思います。これまで本当にありがとうございました」とコメントした。
Pretty Chuuは、2025年6月に齊藤千夏・白咲りこ・天宮しゅな・谷川聖・望月もも・白愛の6人組アイドルグループとしてデビュー。同年8月には、性加害トラブルにより天宮が脱退を発表し、ゆりにゃの元パートナー・斎藤太一氏は運営から除外されることが明らかとなっていた。（modelpress編集部）
◆ゆりにゃプロデュースアイドル、メンバーが脱退
◆ゆりにゃプロデュースアイドル「Pretty Chuu」って？
