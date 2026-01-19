KiiiKiii「WEGO」ビジュアルモデル就任 ナチュラルガーリー×ストリートな“NEW SPRING”スタイル披露
【モデルプレス＝2026/01/19】5人組ガールズグループ・KiiiKiii（キキ）が、「WEGO」の2026 SPRINGビジュアルモデルに決定した。
KiiiKiiiは、2025年にSTARSHIPエンターテインメントからデビューした次世代ガールズグループ。IVE以来4年ぶりのガールズグループとして、デビュー前から国内外で大きな注目を集めてきた。その存在感は音楽シーンにとどまらず、ファッションやビューティーの分野でもZ世代を中心に支持を広げている。
今回、KiiiKiiiが「WEGO」2026 SPRINGのビジュアルモデルに決定。1月16日より、WEGO全店舗にてKiiiKiiiのビジュアルが掲出されるほか、一部店舗ではウィンドウ掲出や大型パネルの設置も予定されている。また、WEGO店舗内でしか聞くことのできないKiiiKiiiからのスペシャルメッセージの放送も実施される。
さらに、2月13日からは、今回撮り下ろしたビジュアルを1冊にまとめたスペシャルなビジュアルBOOK「WEGO MAGAZINE【KiiiKiii特別版】」と、オリジナルショッパーのプレゼント企画もスタートする。（modelpress編集部）
第一弾：2026年1月16日（金）〜
第二弾：2026年2月13日（金）〜
WEGO全店舗
※WEGO VINTAGE一部店舗対象外
※WEGO 原宿本店、心斎橋店ではウィンドウ掲出もあり
2026年1月16日（金）〜3月12日（木）
※全国のWEGO店舗にて1時間に1回放送予定
IVE以後、4年ぶりに出てくるSTARSHIP発ガールズグループであるKiiiKiiiは、リーダーのジユをはじめ、イソル、スイ、ハウム、キヤまで5人のメンバーで構成。「不完全な青春の美しさ」をテーマに、おしゃれとユーモアを同時に追求する。感覚的で独創的な音楽とマルチプラットフォーム時代に最適化されたビジュアルクリエイティブのシナジーを基に、K-POP情緒の新しい路線を提案している。
【Not Sponsored 記事】
