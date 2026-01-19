加藤綾菜「15年ぶりにリニューアル」加藤家の定番カレー公開「加トちゃんも作れるくらい簡単」
【モデルプレス＝2026/01/19】タレントの加藤綾菜が1月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。無水カレーを作る様子を公開し、話題を呼んでいる。
加藤茶の美人妻「ミンチと野菜の旨味が凝縮」豪快10人前の手作りカレー
加藤は、「『15年ぶりにリニューアル！？』加藤家の定番カレー認定確定しました！！」というタイトルに「加トちゃんも作れるくらい簡単！！」とサムネイルに言葉を添えて、動画を公開。「自宅のカレーのレシピを新しくしてみて無水カレーを作ってみました！」と説明を添え、加藤が自宅キッチンで無水カレーを作る様子を野菜を切るところからできあがりまで披露した。
生か缶詰のトマトは必須だが、加藤によれば「入る野菜なんでもええんよ」ということで、この日はナスやえのきなどをトマトとともに細かく切り、切ったものをどんどんと、ただただ鍋へ。「2人なのに今回10人前ぐらい作るけぇ」と鍋一杯になった野菜に鶏のミンチを入れると、鍋は蓋がかろうじて閉まるくらいの山盛り状態に。しかしコトコトと弱火で火を入れると、水を全く入れていないのにたっぷりと汁気のあるスープができあがった。
加藤はそこに大量のカレー粉と味を整えるためのケチャップ、そして短時間の煮込み時間でも味に「深みが出る」ことから、自身が共同開発に加わっている「綾菜式 万能だし粉」も投入し、美味しそうな無水カレーが完成。「だいぶカロリー抑えられてるので、皆さんちょっと太ったなっていう方は作ってみてください」とダイエットにも最適で、さらに肉を豚ひき肉にしたりと好みによってバリエーションができることも語っていた。
この投稿には「野菜たっぷりで美味しそう」「水を入れないのに汁気が出るのが不思議」「見ているだけで匂いまでしてくる」「ミンチと野菜の旨味が凝縮されてるね」「お鍋いっぱいの具材に食欲をそそられる」「栄養あってダイエットにもぴったり」「手際よくてさすが」「野菜が切れれば作れる、簡単」「10人前は豪快」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
加藤茶の美人妻「ミンチと野菜の旨味が凝縮」豪快10人前の手作りカレー
◆加藤綾菜、無水カレークッキングを公開
加藤は、「『15年ぶりにリニューアル！？』加藤家の定番カレー認定確定しました！！」というタイトルに「加トちゃんも作れるくらい簡単！！」とサムネイルに言葉を添えて、動画を公開。「自宅のカレーのレシピを新しくしてみて無水カレーを作ってみました！」と説明を添え、加藤が自宅キッチンで無水カレーを作る様子を野菜を切るところからできあがりまで披露した。
加藤はそこに大量のカレー粉と味を整えるためのケチャップ、そして短時間の煮込み時間でも味に「深みが出る」ことから、自身が共同開発に加わっている「綾菜式 万能だし粉」も投入し、美味しそうな無水カレーが完成。「だいぶカロリー抑えられてるので、皆さんちょっと太ったなっていう方は作ってみてください」とダイエットにも最適で、さらに肉を豚ひき肉にしたりと好みによってバリエーションができることも語っていた。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿には「野菜たっぷりで美味しそう」「水を入れないのに汁気が出るのが不思議」「見ているだけで匂いまでしてくる」「ミンチと野菜の旨味が凝縮されてるね」「お鍋いっぱいの具材に食欲をそそられる」「栄養あってダイエットにもぴったり」「手際よくてさすが」「野菜が切れれば作れる、簡単」「10人前は豪快」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】