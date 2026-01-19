CORTIS、「Friends of the NBA」に抜擢！K-POP初のNBAオールスターでパフォーマンス披露へ

CORTIS（コルティス）が、アジアにおけるNBAのセレブリティおよびインフルエンサープログラム「Friends of the NBA」に起用された。

CORTISとNBAによる今回のコラボレーションは、スポーツと音楽の融合を表現する取り組みとして展開される。NBAの試合やイベントへの参加をはじめ、オリジナルコンテンツ企画での協業、NBAブランドのアパレルおよびマーチャンダイズの共同開発、リーグのプロモーション活動への参加など、多岐にわたる活動が予定されている。

【写真】CORTIS、先輩BTS・TXTからの助言明かす

NBAは先日、2026年NBAオールスターの一環として、2月12日（木）から2月15日（日）までロサンゼルス・コンベンションセンターで開催される、リーグ最大のファンイベント「NBA Crossover」における音楽パフォーマーの1組として、CORTISの出演を発表した。

CORTISは2月12日に行われる「NBA Crossover」オープニングナイトにてヘッドライナーを務め、NBAオールスターでパフォーマンスを披露する初のK-POPアーティストとして歴史的な快挙を成し遂げることになる。

また、NBAオールスター期間中におけるその他の出演についても、今後発表される予定だ。

（写真提供＝NBA）CORTIS

本コラボレーションに関する追加情報は後日公開され、特設サイト（www.nba.com/CORTIS）ではニュースや最新情報の配信登録も可能となっている。さらに、CORTISのWeverseでも情報が発信される予定だ。

CORTIS は、「キャリアのこんなに早い段階で『Friends of the NBA』に参加できるとは想像もしていませんでした。常に“枠にとらわれない”表現を目指している僕たちにとって、NBAが持つ創造性や限界を押し広げるスピリットと、僕たちの音楽との間には自然なつながりを感じています。その情熱とエネルギーを音楽やパフォーマンスに込め、NBAを代表しながら、スポーツとカルチャーが融合したこのユニークなコラボレーションを通じてファンの皆さんとつながれることを、心から楽しみにしています」と意気込みを語っている。

NBAアジア マネージングディレクター ウェイン・チェンも、「CORTISを『Friends of the NBA』プログラムに迎えることは、スポーツと音楽の間にある強力なシナジーを象徴するものです。K-POPは、情熱や創造性、そしてグローバルなファンダムを生み出す力という点で、NBAと多くの共通点を持っています。CORTISとともに、バスケットボールとK-POPの芸術性を称え、来月ロサンゼルスで開催されるNBAオールスターを皮切りに、世界中のファンに向けて新しく、忘れられない体験を創出していきます」とコメントしている。

（写真提供＝NBA）CORTIS

CORTISはデビューEPでBillboard 200で15位に初登場し、2025年デビューの新人グループとして唯一この記録を達成した。リリース初月で1億回以上のストリーミング再生を記録したほか、TikTokとインスタグラムを合わせて1500万人を超えるフォロワーを持つなど、急速にファンベースを拡大している。

また音楽誌『Rolling Stone』からは、「2025年で最もクールなK-POPデビュー」と称された。今回のコラボレーションは、2023年よりNBAアンバサダーを務めるBTSのSUGAをはじめ、2024年と2025年にそれぞれ「Friends of the NBA」に起用されたLE SSERAFIM、ENHYPENなど、NBAとK-POPとの関係性をさらに強化するものとなる。

「Friends of the NBA」は2022年にスタートしたプログラムで、アジア太平洋地域を中心としたセレブリティやインフルエンサーがNBAの試合やイベント、各種プログラムに参加し、世界中のNBAファンと交流する取り組みだ。

なお、「NBA Crossover」のチケットは現在NBAEvents.comにて販売中。すべてのコンサートおよび体験型コンテンツへのアクセスを含む全プログラムを楽しめるほか、VIPパッケージではステージを間近で観覧できる特別席や、会場への優先入場など限定特典も用意されている。