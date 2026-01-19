TWS、デビュー2周年記念イベント「Sparkling Days」開催へ！モーションティザー公開

デビュー2周年を迎えるTWSが、ファンと一緒に楽しめる特別なイベントを開催する。

1月19日午前0時、TWSは公式SNSおよびYouTubeチャンネルを通じて、デビュー2周年イベント「Sparkling Days」のモーションティザーを公開した。

映像には、TWSの公式キャラクターがレーシングカーで道路を疾走しながらアイテムを獲得していく様子が収められており、今後展開されるコンテンツに向けた期待を高めた。また、応援棒（ペンライト）やスケートボードなど、この1年間のTWSの歩みを想起させる象徴的なアイテムが登場し、見る楽しさを加えた。

（画像＝PLEDISエンターテインメント）

「Sparkling Days」は、TWSのデビュー日（1月22日）を記念し、1年を通じて輝いた瞬間を振り返る年次イベントだ。デビュー2周年を迎え、より余裕と成熟を見せるTWSが、42（ファンダム名）を招待して“誕生日パーティー”を開くというコンセプトで構成される。イベントの詳細およびスケジュールは、今後公式SNSを通じて案内される予定だ。

1月22日にデビュー2周年を迎えるTWSは、この1年で著しい成長を遂げた。2枚のミニアルバムをリリースして音楽的な幅を広げたほか、初のファンミーティングと単独コンサートを完売させるなど、確かなチケットパワーも証明した。

さらに日本では、初のツアーで約5万人を動員したのに続き、売上額を基準に集計される「オリコン年間ランキング2025」のアーティスト別セールス部門「新人ランキング」で2位にランクイン。日本の音楽市場への定着を着実に進めている。

（記事提供＝OSEN）