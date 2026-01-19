【SIG P229 .357SIG “Two-Tone” Evolution 2 ALL Heavy Weight】 1月中旬発売(発売中) 価格：47,080円

タナカはモデルガン「SIG P229 .357SIG “Two-Tone” Evolution 2 ALL Heavy Weight」を発売した。価格は47,080円。

モデルとなる銃は.357SIGや.40SWといった強力な弾薬に対応するため、耐久性に優れたステンレス製スライドを採用して登場。そしてこの実銃のバリエーションには、スライドのステンレスにわざわざニッケルメッキを施し、フレームは炭素鋼のブラックで仕上げた「Two-tone(ツートーン)」モデルが存在する。ステンレスは耐腐食性や熱疲労への強さ、メンテナンス性に優れるため、その利点を生かした構成といえる。

タナカはその「Two-tone」P229をイメージしたハーフシルバーモデルを、発火ブローバックモデルガンとして製作した。スライド・フレーム・グリップには重量感あるHW樹脂を採用し、発火時の負荷が集中するバレルには特殊ABSを使用。特徴的なシルバースライドは定評ある Cerakote(セラコート)で塗装し、明るさを抑えた落ち着きあるトーンでブラックフレームとの色調バランスを追求している。