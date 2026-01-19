Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡¢Äá²¬¤ÎÂ¿ÁØÌ±²È¤Ç〝²ÐÊ²¤〟¡Ê»³·Á¸©¡Ë
»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î¡ÖÂ¿ÁØÌ±²È¡×¤Ç·úÊª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤¤¤í¤ê¤Ë²Ð¤òÊ²¤²°Æâ¤ò±ì¤Ç½¼Ëþ¤µ¤»¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÌ±²È¤Î²ÐÊ²¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ±²È¤Î²ÐÊ²¤¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÄá²¬»Ô¤ÎÃ×Æ»ÇîÊª´Û¤Ë¤¢¤ë¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¦¡Öµì½ÂÃ«²È½»Âð¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ±²È¤Î²ÐÊ²¤¡×¤Ï¡¢¤¤¤í¤ê¤Ë¤¯¤Ù¤¿¿Å¤«¤é¾å¤¬¤ë±ì¤ò²°Æâ¤Ë½¼Ëþ¤µ¤»¤Æ¡¢Â¿ÁØÌ±²È¤Î¤«¤ä¤Ö¤²°º¬¤ËÀø¤à³²Ãî¤ò¶î½ü¤¹¤ëÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¹¡£
º£·î15Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤·¤Î²ÐÊ²¤¤Ç¤Ï¡¢½÷À2¿Í¤¬¤¤¤í¤ê¤ò°Ï¤ó¤Ç²Ð¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ì¤È°ì½ï¤Ë¤¢¤¬¤ë¤¹¤¹¤¬ÊÉ¤ä²°º¬¤ÎÆì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¯¤È·úÊª¤ò¾æÉ×¤Ë¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
薪をくべる女性
¡Ö²Ð¤Î¸µ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÀÚ¤Ê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î·úÊª¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë²»¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤âÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Öµì½ÂÃ«²È½»Âð¡×¤Ç¤Ï3·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢Ëè½µÆüÍËÆü¤Î¸áÁ°10»þ¤«¤é¸á¸å2»þº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö²ÐÊ²¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£