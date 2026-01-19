“編み物に夢中の”木村カエラ、自分用に作った手編みのイヤーマフ姿を披露「透明感っっ…！」「なにこの可愛さ」
歌手の木村カエラ（41）が18日、自身のインスタグラムを更新。自分用に作ったという新作の手編みアイテムを披露した。
木村カエラ「自分用に編んだイヤーマフをかぶって出勤でした」（写真はインスタグラム ＠kaela_official より）
木村は10月に「一つ編み物完成したよ」と、手編みのバブーシュカを紹介。それから編み物に“どハマり”しているようで、インスタではたびたび、手作りの編み物作品を紹介している。
今回は「自分用に編んだイヤーマフをかぶって出勤でした」とつづり、アゴの下で紐を結ぶタイプの白い手編みのイヤーマフを被った姿をアップ。
15日にヘアチェンジを報告した赤い髪が映える作品となっており、「赤い髪に赤いアイライナー」「長い前髪の奥には、分けた時だけ現れるアシンメトリーな短い前髪がいるんだよ」とヘアメイクについても紹介していた。
コメント欄には「自分用のイヤーマフも髪色もアイライナーも全部可愛い」「素晴らしいです心を奪われそう」「なにこの可愛さ お人形さんだょ」「お手製のイヤーマフもきゃわいいです」「透明感っっ…！」「可愛すぎて心臓がもたない」などと称賛する声が多く寄せられている。
