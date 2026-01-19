俳優の浅野ゆう子さんが自身のインスタグラムを更新。2026年の年明けに、恒例となっている群馬県みなかみ町にある谷川温泉を夫婦で楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 浅野ゆう子 】 夫と温泉旅行 「谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜」 群馬・谷川温泉へ 「眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿です」





浅野ゆう子さんは「2026年 年頭の恒例は 谷川岳や雪を見ながら露天風呂〜 谷川温泉【別邸 仙寿庵】さんへ」と、投稿。



インスタグラムでは、宿泊先の「別邸 仙寿庵」について「眺望も自然環境もお風呂もお食事も…何もかもが素晴らしいお宿です」と絶賛しています。

また浅野さんは、宿のスタッフや経営者に対して「お優しい社長さん、美しく可愛い女将さん始め、皆さま今回の滞在もありがとうございました」と感謝の言葉を述べています。







さらに浅野さんは、夫の2026年の還暦野球が始動することを明かし、「楽しんで頑張ってねぇ〜」と夫を応援するメッセージも添えています。

投稿には、夫婦で写った雪に覆われた風景の中にある宿の施設と、雪景色に囲まれた露天風呂の写真が添えられており、厳冬の自然美を堪能できる温泉旅行の魅力が伝わってきます。





この投稿に「旦那様とゆっくり出来たのですね ほんと素敵な旅ですね」「本当に旦那様とお幸せそうで拝見しているこちらも幸せな気持ちになれました」「素敵なお写真ありがとうございます」「２人で、サスペンスドラマやってほしいくらい、雪景色が似合います」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】