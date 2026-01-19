2児の母・菊地亜美「お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」 “ママ友”北川景子とランチを満喫
2児の母でタレントの菊地亜美（35）が16日、自身のインスタグラムを更新。「先日、今年初景子さんとランチ お迎えまでマシンガンに話して楽しかった」とつづり、“ママ友”の俳優・北川景子（39）との2ショット写真を公開した。
【写真】「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にw）」菊地亜美＆北川景子の2ショット
菊地は2025年9月16日の投稿で、収録がきっかけで北川と仲良くなったことを紹介。「5年前、長女を出産してまだ3ヶ月の頃。もちろんママ友なんていなくて、不安の中で初めての育児に奮闘している時、同じ時期に出産された景子さんと収録が一緒になり、たくさん育児の話をさせてもらったことは今でも忘れません 景子さんがあの時声をかけてくださったこと、そして赤ちゃんがまだ小さい時期に子育ての話ができたこと、本当に心強くて嬉しかった」と振り返り、以降は定期的に会ったり、連絡を取り合ったりしていることを明かした。
この投稿をした際も、2人で一緒にランチへ。「景子さんが飾らずオープンに話してくれるからこそ、私もなんでも話せる存在に」「今はお互い2人の子どものママになって、また違う視点で色んな話ができてとても楽しかった 出産がきっかけで出会えた、大切なお友達です」と話していた。
この日の投稿でも、仲良く寄り添いあった2ショット写真をアップし、気の置けないトークを楽しんだことを報告。
「景子さん写真撮る時絶対、ぐい！っと私より前に出てくれるの。私の顔がドデカくならないように！（とは言わずに自然にw）そこで気付いた…」とちゃめっ気交じりに記念撮影の裏側を明かし、「これ、本当に綺麗な人あるあるじゃない?!笑」とファンに向け問いかけていた。
コメント欄には「えー可愛い」「お2人とも素敵な表情」「2人とも素敵なのが伝わる！」「って言える貴女が素敵」「良い人と良い人の写真です」「美しい2人とも」「いい先輩だね」「最高な写真」など、さまざまな反響が寄せられている。
