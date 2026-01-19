¡ÖÌ¾ÃµÄå¤Ï¡Ä¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¡Ú¥ê¥Ö¡¼¥È¡Û¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤¬½Ö»¦¤â
¡¡£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤¬£±£¸Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¸åÈ¾¡¢Î¢ÁÈ¿¥¤ÎÆæ¤Î²ñ¿©¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´´Éô¤Î°ÂÆ£¡Ê¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Ë¤¬Âà¾ì¡£Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿ÊÌ¼¼¤Ç½ÆÀ¼¤¬¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬£Ø¤Ç°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡É½¸þ¤¤Ï°û¿©¶È¤ò±Ä¤à²ñ¼Ò¡¦¥´¡¼¥·¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¹çÏ»¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤¬´´Éô¤¿¤Á¤ò½¸¤á¤Æ¿©»ö¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¤Ë¾¡¼ê¤Ë¼ê¤òÉÕ¤±¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢´´Éô¤Î°ÂÆ£¤Î¼ê¤¬¿Ì¤¨½Ð¤¹¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï¡Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢»ä¤ÏÁÈ¿¥¤Î¤ª¶â¤Ê¤ó¤«¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇØ¸å¤«¤é²¥¤é¤ì¡¢ÊÌ¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç½ÆÀ¼¤¬£²È¯ÌÄ¤ê¡¢Éô²°¤«¤é¤ÏÅß¶¶¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¡¡¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â°ÂÆ£¤Ï¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¨¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤Ï¡ÖÇ°¤Î¤¿¤á³ÎÇ§¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ã¤µ¤ì¤¿Ì¾ÃµÄå¤Ï¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È£Ø¤Ç¼ÁÌä¡£ÎëÌÚ¤Ï£Ø¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¼ÁÌä¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤É¤¦Åú¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤â¤Î¤ä¤é¡£Ì¾ÃµÄå°ÂÆ£¤Ï¡Ä¤Þ¤À½Ð¤Æ¤¯¤ë¡¢¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÏÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ°ÂÆ£¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö¥´¥¤¥´¥¤¥¹¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£°ÂÆ£¤â¥ê¥Ö¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤·£÷¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå¡¢½Ö»¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë£÷¡×¡ÖÌ¾ÃµÄå°ÂÆ£¤Ï¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£