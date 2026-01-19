近年、健康志向の高まりとともに、「筋肉」への注目が集まっています。そんななか、「筋肉は、医学では糖や脂肪を燃焼する『代謝臓器』と位置づけられています」と語るのは、京都府立大学大学院生命環境科学研究科准教授の青井渉先生です。そこで今回は、青井先生の著書『筋肉はすごい-健康長寿を支えるマイオカイン』から一部を抜粋し、ご紹介します。

筋肉が脳や内臓に及ぼす影響とメカニズム

日常生活の中で運動を行う目的は何でしょうか?

現代社会にあっては、運動の目的を痩せるため、と答える方は多いでしょう。容姿を良くしたい、健康になりたいなど、様々な痩せたい理由があると思います。あるいは筋肉をつけるため、運動自体を楽しむためにする方も多いでしょうし、スポーツ選手ならば競技力を高めるために日々トレーニングに明け暮れるでしょう。

一方で、私たちが生命を営むには、エネルギーを獲得すべく食物を摂取して、栄養素を体内に取り入れなくてはなりません。理想的には、体内で必要なエネルギーと同等の量を食事から摂取したいところです。

食べすぎると余分なエネルギーは体脂肪として蓄えられ、太ります。体脂肪量はエネルギーの摂取量と消費量のバランスによって決まります。そのため、食事量が変わらないまま運動量が増えると、体脂肪がエネルギーとして利用され、減量することができます。

肥満と健康障害

体脂肪が過剰に蓄積すると肥満になります。健康診断などでも、肥満になってはダメだといわれますが、なぜ肥満は健康に良くないのでしょうか?

体脂肪量が増えるとは、脂肪細胞に蓄積される中性脂肪の量が増え、脂肪細胞が肥大した状態を指します。脂肪細胞はこうなると、血液中にアディポカインという悪玉ホルモンを放出します。このアディポカイン=Adipokineは、脂肪細胞Adipocyteが分泌する生理活性物質Cytokineという意味で、１９９０年代半ば以降、多くの種類が報告されてきました。

ほとんどのアディポカインは、慢性炎症を引き起こす悪玉の物質で、筋肉や肝臓の代謝能や血管の柔軟性を害します。筋肉の代謝能を悪くするなど、血液中の糖や脂肪を消費する能力を落とします。そうするとさらに肥満になり、つまりは悪循環に至ってしまうのです。肥満の問題は、まさにこの点、アディポカインが全身に及ぼす悪影響にあるのです。その結果、心臓の病気や、糖尿病、肝臓障害など様々な生活習慣病のリスクを高めます。

このような病気になる前段階、つまり肥満による健康障害が出始めた段階を「メタボリック症候群（内臓脂肪症候群）」といいます。メタボリック症候群とは、内臓脂肪が蓄積し、血圧、血糖、血中脂質が基準値を超えた状態です。腹筋の下の内臓周囲に貯まる内臓脂肪は、皮膚のすぐ下に貯まる皮下脂肪よりもアディポカインを分泌しやすいことがわかっています。

今や成人男性の約30％がメタボリック症候群が強く疑われる者に該当します（２０１９年国民健康・栄養調査）。一方、女性は女性ホルモンの影響で皮下脂肪が貯まりやすいのですが、男性ほど内臓脂肪が蓄積しません。メタボリック症候群が強く疑われる者は、成人女性のうち約10％です。

メタボリック症候群の状態が悪化して糖尿病や動脈硬化など病気になってしまうと、もとの健康な状態に治すのは難しくなります。例えば糖尿病になると、服薬によって血糖値を管理して重症化を防ぎながら、病気と付き合っていくことになります。そのため、健康診断でメタボリック症候群の診断が出たら、早い段階で適切な食事と運動に取り組むことが病気の予防につながるのです。

運動による多様な健康効果

運動の効果は痩せること以外にもたくさんあります。例えば、米国ミドル・テネシー州立大学の研究者らは、過去の主要な10研究の結果をもとに、心肺機能、持久能力が高いことが死亡率の低下に深く関係があると結論付けています。

私たちの細胞は多量の糖に曝されると糖化します。毎回の食事で血糖値が上がりすぎると、体のあちらこちらで細胞の糖化が少しずつ進み、これが筋肉に起こると代謝が悪くなるのです。



（写真提供：Photo AC）

食後の血糖値の上昇を抑えるには、糖質を摂りすぎないようにすること、ゆっくり食べること、そして体を動かすことが効果的です。食べた後は座りっぱなしや寝っ転がることを避け、散歩や家事、庭仕事のような軽い活動をするのが良いでしょう。例えば、軽いジョギングを20分程度すると、食事をして上昇した血糖値を下げることができます。

運動習慣は血圧の上昇も防ぎます。高血圧になると、やがて血管が硬くなる動脈硬化という病気になります。古びた水道のゴム製ホースのように伸縮性の失われた血管は、血液の流れによる圧力で破れるリスクが高まり、これが心臓や脳の血管に起こると命にかかわります。運動は高血圧を予防することで、心臓と脳の健康につながるのです。

さらに、運動は骨の強化にもつながります。骨密度は成長の過程で高まり、20歳頃ピークに達します。その後、加齢とともに少しずつ低下し、高齢期には骨折リスクが高まります。特に、女性は男性よりも骨密度が低く、更年期を過ぎると急激に低下します。

骨は、筋肉と同じく、重力による物理的な刺激に敏感で、身体活動によって形成が高まります。骨の中身は、コラーゲンというタンパク質が土台となって、これにカルシウムが沈着することによってできています。運動をするとコラーゲンが合成され、カルシウムが沈着しやすくなるのです。

精神面にも影響

また、運動を行うと精神面に影響することも知られています。

ランナーズハイという言葉があります。これは、ランニングをした後に気持ちよくなり、気分がハイになることです。これは、運動により、脳内でβ−エンドルフィンという快楽物質が作られることが主な原因といわれています。ストレス解消に運動が効果的といわれる要因の一つはこれにあります。運動習慣により、気分の落ち込み、うつや自閉スペクトラム症の改善に役立つこと、幸福感を高めることが多数報告されています。

他にも、運動は認知症の予防にも効果的です。脳の血流を高めたり、炎症を抑えたり、脳内の神経に良い影響を与える物質を増やしたりすることにより、認知症の予防に貢献することがわかっています。

※本稿は、『筋肉はすごい-健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。