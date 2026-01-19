美輪明宏 「何とかなるさ」と思える人は、本当に何とかなるもの。つらい事があったら、声に出して自分に「何とかなるさ」と言い聞かせましょう

歌手、俳優の美輪明宏さんがみなさんの心を照らす、とっておきのメッセージと書をお贈りする『婦人公論』に好評連載中「美輪明宏のごきげんレッスン」。１月号の書は「何とかなるさ」です。

【美輪さんの書】「何とかなるさ」楽天的な精神は、生きる助けに

年に一度、がんばった自分に感謝を

光陰矢の如し。この一年、いいことも悪いこともあったことと思います。以前もお伝えしたように、年に一度くらいは、がんばった自分に感謝をしてあげてください。

私自身は、可もなく不可もなく、といった一年でした。2019年に軽い脳梗塞を患い、その前からびまん性汎細気管支炎という指定難病の疾患も抱えています。一時だいぶよくなっていたのですが、5年ほど前からまた少し悪くなり、呼吸するとヒューヒュー、ピーピーと音が出ることもあります。

でも、老いると肉体が衰えていくのは自然の理（ことわり）。90歳にもなれば、何かしら体調に問題があるのは仕方のないことだと達観しているので、必要以上に不安になったりはしません。「そんなこともある」「何とかなるさ」という気持ちでいます。

楽天的な精神は、生きる助けになる

人が不安に陥ったり憂鬱な気分になるのは、未来への取り越し苦労や、人間関係に問題を抱えているなど、必ず何かにこだわっているときです。そういう場合は、考えすぎないように努力し、心の中から追い出してしまうことです。そして、ケ・セラ・セラ―「なるようになる」と、呑気なくらいの気持ちでいましょう。

面白いことに、「何とかなるさ」と思える人は、本当に何とかなるものです。そういう人は、前向きな気持ちで「何とかしよう」と気力を奮い立たせることができるからでしょう。

楽天的な精神は、生きる助けになります。みなさんも不安を感じたり、つらい出来事に遭遇したりしたときは、声に出して自分に「何とかなるさ」と言い聞かせましょう。そうするとこだわりから解放され、本当に「何とかなる」「自分ならできる」と、自信が湧いてきます。

●今月の書「何とかなるさ」