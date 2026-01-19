【振った元カレが恋しい】「会いたい」と連絡し「調整する」と言われて1週間…私にベタ惚れだったはずなのに＜第８話まんが＞【2025年下半期BEST】

2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年7月10日）********マッチングアプリを活用して婚活をする人が増える中、そこにはさまざまな出会いと別れが…。顔がタイプで真面目そうな隆さんに惹かれて、付き合うことに。初めて迎える誕生日、3万円のバッグが欲しかった智子さんですが、隆さんからはその半分の金額で考えて欲しいと言われてしまいます。そんな彼の態度に違和感を覚えた智子さんは、別れを切り出してアプリを再開しましたが、なかなか上手くいきません。そんな中、思い出すのは隆さんで…

隆に私から連絡してみよう

前話からの続き。

隆と別れたあと、マッチングアプリでの出会いは、婚活という意味ではうまくいきませんでした。

何度も似たような経験をしてきたとはいえ、良い縁に恵まれないたびに気持ちが沈んでしまいます。

隆の堅実さへの不安が残りますが、最近の出会いを振り返ると、隆の安定した性格が少し恋しく感じるようにもなっていました。

すぐには良い返事がもらえず、メッセージのやりとりが一旦途絶えてしまいます。

私は、毎日のように、スマホを手に取っては隆からのメッセージを確認していました。

以前のようにテンポ良くやりとりできないことに、どこか不誠実さを感じました。

でも直接、隆と会って話したかった私は文句は言わず、その気持ちを抑えることに。

そして、隆との再スタートに期待をすることにしました。

ただ隆のそっけない態度が少しだけ気がかりです。

第９話へ続く。