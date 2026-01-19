お土産が充実していると思う「山梨県の道の駅」ランキング！ 2位「甲斐大和」を抑えた1位は？【2025年調査】
道の駅には、その土地ならではの味や文化を凝縮したお土産が数多く並びます。地域色豊かな特産品や限定商品を手に取ることで、旅の余韻を家に持ち帰れるのも大きな魅力。立ち寄るだけでわくわくできる、お土産自慢の道の駅を紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
All About ニュース編集部では、2025年9月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女222人を対象に、「道の駅」に関するアンケートを実施しました。その中から、お土産が充実していると思う「山梨県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：甲斐大和（甲州市）／28票山梨県の豊かな自然に囲まれた「甲斐大和」は、地元産のぶどうやワイン、漬物や銘菓など多彩なお土産が並ぶ人気スポット。季節ごとの旬の味を楽しめる点も魅力で、ドライブの途中に立ち寄る人が絶えません。
回答者からは「フルーツ系のお土産がたくさんあって楽しい」（30代女性／埼玉県）、「昔ながらの味や変わった味のお菓子がたくさんある」（20代女性／栃木県）、「ぶどうや桃などのフルーツや地元特産品が豊富でお土産選びに最適だから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：富士吉田（富士吉田市）／44票富士山の玄関口に位置する「富士吉田」は、富士山グッズや地元の名産「吉田のうどん」「ほうとう」などがそろう観光拠点。外国人観光客にも人気があり、幅広いジャンルのお土産が充実しています。
回答者からは「シャインマスカットゼリーや鳴沢菜しぐれなど、山梨らしいお土産が豊富にあるから」（50代男性／広島県）、「吉田のうどんや信玄ソフトが食べられ、山梨らしいお土産があるから」（40代女性／愛媛県）、「富士山の絶景を楽しみつつ、地元の特産品や名産品を購入できる」（10代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)