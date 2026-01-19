夫婦の年金は月約22万6000円「少なすぎると、しみじみ」77歳女性・足りない生活費の補い方
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住77歳女性のケースを紹介します。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住77歳女性のケースを紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：77歳女性
同居家族構成：本人、夫（77歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：自由業・自営業
リタイア前の年収：400万円
現在の預貯金：3000万円、リスク資産：2000万円
これまでの年金加入期間：国民年金360カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約6万円（繰り下げ受給）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金約16万6000円、給与収入5万円
「毎月の生活費として足りない」現在の年金受給額に満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、年金だけでは「毎月の生活費としては足りない」からと語っています。
ひと月の支出は約「30万円」あり、「年金額が少なすぎると、しみじみ感じている」とあります。
「夫の給与収入と自分の報酬から、月10万円を補填」年金で不足する分については「夫の給与収入と自分の報酬から、月10万円を補填（ほてん）」しているとのこと。
現在、夫は「オンラインビジネスで月5万円」、投稿者は「フリーライターとして月約5万円」と、それぞれ年金以外にも収入を得ていると言います。
おかげで貯金を取り崩さずに生活が成り立っているだけでなく、「まだ仕事ができることが、日々の張り合いになっている」と語っています。
「日々を楽しく暮らすためには、あまりケチケチしたくない」年金生活におけるお金の使い道については、生活費以外に「自分は趣味、夫は飲み会と、それぞれ楽しんでいる。孫にもお金を使う」とのこと。
「今手元にある老後資金をできるだけ取り崩したくないが、日々を楽しく暮らすためには、あまりケチケチしたくない」といった思いもあると言います。
ただ、現役時代から「投資をやって老後資金を増やしておけばよかった」との後悔はあると回答されていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)