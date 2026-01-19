コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは1月17日、自身のXを更新。昔の“売れないキャバ嬢”ショットと今の“売れっ子タレント”ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：阿波みなみさん公式Xより）

コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは1月17日、自身のXを更新。過去と現在の激変した姿を披露しました。

【写真】阿波みなみの“売れないキャバ嬢”姿

「いまのみなみさんのほうが自分は好きかなぁ」

阿波さんは「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は昔のキャバ嬢時代の宣材ショットです。真っ赤なミニワンピースが体のラインをくっきり浮かび上がらせ、巻き髪の美しいスタイルが際立っています。

2枚目は、食べ物らしき袋をたくさん抱えて満面の笑みを浮かべる幸せそうな現在の姿です。日頃から、自虐ネタを面白おかしくシェアする阿波さん。今回も新旧のギャップをユーモアたっぷりに見せ、ファンに笑いと親しみを与えています。

ファンからは、「1枚目、誰でしょうか？（笑）」「キャバ嬢してたの？」「あれ？No.1て」「ぼっちタレントって新ジャンル確立したの凄い」「2枚目の肉まん大盛り写真が幸せそう」「マーケティング戦略の成功者だな」「でも握手0人やん」「いまのみなみさんのほうが自分は好きかなぁ」など、さまざまな声が上がりました。

過去のコスプレショットを披露

16日には「昔はFortniteのオーラになったり」と、ゲームキャラクターのコスプレショットを公開していた阿波さん。コメントでは、「この頃、大好きでした」「だぁれこのひと」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)