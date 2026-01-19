「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」人気タレントの最新ショットに反響「マーケティング戦略の成功者だな」
コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは1月17日、自身のXを更新。過去と現在の激変した姿を披露しました。
【写真】阿波みなみの“売れないキャバ嬢”姿
2枚目は、食べ物らしき袋をたくさん抱えて満面の笑みを浮かべる幸せそうな現在の姿です。日頃から、自虐ネタを面白おかしくシェアする阿波さん。今回も新旧のギャップをユーモアたっぷりに見せ、ファンに笑いと親しみを与えています。
ファンからは、「1枚目、誰でしょうか？（笑）」「キャバ嬢してたの？」「あれ？No.1て」「ぼっちタレントって新ジャンル確立したの凄い」「2枚目の肉まん大盛り写真が幸せそう」「マーケティング戦略の成功者だな」「でも握手0人やん」「いまのみなみさんのほうが自分は好きかなぁ」など、さまざまな声が上がりました。
「いまのみなみさんのほうが自分は好きかなぁ」阿波さんは「売れないキャバ嬢から売れっ子タレントへ」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は昔のキャバ嬢時代の宣材ショットです。真っ赤なミニワンピースが体のラインをくっきり浮かび上がらせ、巻き髪の美しいスタイルが際立っています。
